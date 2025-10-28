Dinheiro à vista? O destino muda de rumo e traz ganhos para alguns signos hoje (28 de outubro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 03:00
A terça-feira, dia 28 de outubro, chega com energia de virada e propósito. O universo convida cada signo a respirar fundo antes de reagir, escolher com consciência e encontrar força na calma. Ganhos e boas surpresas financeiras podem surgir, mas o maior presente do dia é o equilíbrio interno: aquele que transforma rotina em clareza e movimento em direção certa. Veja a previsão do site "Times of India".
Áries:
Mesmo que o ambiente ao redor esteja agitado, você não precisa se deixar contagiar por essa correria. O dia pede silêncio, foco e decisões tomadas com serenidade. Situações que parecem urgentes se resolvem melhor quando você pausa antes de agir. Quanto mais calmo estiver, mais assertivo será.
Dica cósmica: silencie o barulho externo e ouça a própria intuição - ela te guiará melhor que qualquer opinião.
Touro:
Nem todo contratempo é um sinal de fracasso. O universo te lembra que seu valor não depende de resultados imediatos. O que você constrói com constância resiste a qualquer oscilação. Preserve sua autoconfiança e cuide da energia emocional: ela é seu verdadeiro patrimônio.
Dica cósmica: seja tão gentil consigo quanto costuma ser com os outros - isso muda tudo.
Gêmeos:
Sua mente fervilha de ideias, mas o segredo é dar forma a uma de cada vez. Criar, escrever, desenhar ou planejar algo antes de se distrair com o mundo traz clareza e satisfação. O dia favorece iniciativas originais, especialmente as que vêm do coração.
Dica cósmica: comece o dia produzindo algo, nem que seja um pensamento; o resto fluirá naturalmente.
Câncer:
As demandas crescem, mas é possível dar conta sem se sobrecarregar. O segredo está em transformar deveres em prazer: coloque música, ria mais, respire fundo. A produtividade depende da leveza com que você encara as tarefas.
Dica cósmica: alegria é energia em movimento; quanto mais leve você estiver, mais as coisas andam.
Leão:
Você pode se sentir cercado por cobranças, mas é importante distinguir o que é essencial do que é ruído. Ao priorizar o que realmente importa, sua energia se concentra e o dia rende mais. Não tente apagar incêndios que não são seus.
Dica cósmica: foco é poder - e o seu está onde você escolhe colocá-lo.
Virgem:
O ritmo externo pode tentar te apressar, mas a sabedoria do dia está em desacelerar. A pressa pode gerar erros, e a calma, acertos. Confie no seu método e não se deixe levar por comparações. Produtividade real nasce de tranquilidade e organização emocional.
Dica cósmica: pausar é estratégia, não fraqueza - e o tempo certo é o seu.
Libra:
O dia traz clareza sobre o que realmente te energiza. Não insista em hábitos ou relações que só drenam. A alegria será seu guia: siga o que te anima e o resto se ajusta. O equilíbrio não está em fazer tudo, mas em escolher o que vale.
Dica cósmica: siga o que te dá prazer, é ali que mora sua direção certa.
Escorpião:
Resistir ao controle pode ser libertador. Às vezes, é quando você solta que as respostas chegam. O universo pede entrega e confiança: algumas situações precisam de espaço para se resolverem sozinhas.
Dica cósmica: o silêncio é fértil - pare de forçar o caminho e veja ele se abrir naturalmente.
Sagitário:
O dia pede ação, mas sem ansiedade. O simples ato de começar muda o clima e desbloqueia o que parecia travado. Um passo de cada vez já é suficiente para o universo reagir a seu favor.
Dica cósmica: não espere a inspiração vir - mova-se e ela te encontra no caminho.
Capricórnio:
A forma como você começa o dia definirá todo o restante. Planeje, respire e só então aja. Pequenos ajustes na manhã têm grande impacto nos resultados. O universo favorece a disciplina com propósito, não o automatismo.
Dica cósmica: comece devagar, mas comece com intenção, esse é o seu diferencial.
Aquário:
O dia te convida a começar leve, sem pressão. Um início suave rende muito mais que um começo apressado. Reserve um tempo para si antes de mergulhar nas obrigações, isso muda a qualidade de tudo o que vem depois.
Dica cósmica: a leveza é a base da concentração; desacelere para render mais.
Peixes:
O dia reforça que seu caminho é único, e não precisa se parecer com o de ninguém. Respeitar o próprio ritmo é o segredo para manter paz e produtividade. Deixe o fluxo te guiar e confie que o que é seu virá naturalmente.
Dica cósmica: sua sensibilidade é bússola - siga o que faz sentido para sua alma, não para a pressa dos outros.