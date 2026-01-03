ASTROLOGIA

A sorte vira o jogo para 4 signos em janeiro e marca um início poderoso de 2026

O primeiro mês do ano traz avanços concretos, mais estabilidade e oportunidades inesperadas para quem souber agir com maturidade

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 11:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Janeiro chega com uma energia de reorganização, amadurecimento e construção sólida. O mês favorece decisões responsáveis, conexões estratégicas e movimentos que plantam bases duradouras para o restante do ano. Para quatro signos, esse começo de 2026 marca um período de maior sorte, abundância e clareza sobre o próprio caminho, com resultados que vão além do imediato. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: janeiro fortalece sua confiança e abre novos caminhos

Câncer começa o ano com mais clareza emocional e uma sensação de virada interna importante. Janeiro ajuda você a entender melhor seus limites, seus desejos e o quanto evoluiu nos últimos meses. Esse entendimento traz mais segurança para tomar decisões no trabalho e nas relações, atraindo oportunidades alinhadas com quem você é hoje. A abundância vem quando você para de se diminuir e passa a ocupar seu espaço com firmeza.

Dica cósmica: confie mais no seu valor e não tenha medo de se posicionar.

Leão: conexões certas impulsionam sorte e crescimento

Leão entra em janeiro com a mente mais aberta para novas ideias, pessoas e possibilidades. O mês favorece contatos importantes, parcerias e trocas que ampliam sua visão de futuro. Você começa a enxergar com mais clareza onde quer chegar nos próximos meses e entende quais habilidades precisa desenvolver agora. A sorte aparece quando você se permite aprender e sair da zona de conforto.

Dica cósmica: invista em aprendizado e em quem soma ao seu crescimento.

Capricórnio: janeiro mostra seu potencial e recompensa sua disciplina

Capricórnio vive um janeiro de reconhecimento e construção sólida. O mês ajuda você a perceber o quanto amadureceu e o quanto está mais preparado para alcançar objetivos maiores. Ideias profissionais ganham força, planos financeiros ficam mais claros e você sente que está retomando o controle da própria trajetória. A abundância vem do foco, da estratégia e da paciência que você já domina tão bem.

Dica cósmica: confie no seu ritmo e avance com consistência.

Aquário: janeiro ativa poder pessoal, sorte e novas oportunidades

Aquário começa 2026 sentindo um despertar interno poderoso. Janeiro traz mais energia, motivação e coragem para iniciar projetos, se expor mais e assumir novos desafios. O mês favorece crescimento profissional, expansão social e até mudanças importantes na forma como você se vê. A sorte se manifesta quando você acredita no próprio potencial e age com autenticidade.

Dica cósmica: seja fiel a quem você é e não diminua seus sonhos.