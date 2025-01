EX-A FAZENDA

Abandonada por pai do bebê, Raissa Barbosa emociona ao fazer chá revelação sozinha

Influenciadora não quer que pai da criança tenha o nome exposto

A influenciadora e ex-A Fazenda Raissa Barbosa se emocionou ao fazer um chá revelação sozinha. Em dezembro do ano passado ela anunciou a gravidez nas redes sociais e contou que foi abandonada pelo pai do bebê, que não teve seu nome revelado.>

Ajoelhada no chão e com uma decoração toda branca, a jovem ouviu a música “José ou Maria”, cantada por Zé Felipe. Em seguida, ela pegou uma taça e cortou uma fatia do bolo, que era colorido de azul no recheio. >