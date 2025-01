BBB 25

Clima esquentou: Aline Patriarca e Diogo Almeida curtem clima de romance na piscina

Baiana já deu indícios de que queria ficar com o ator

O clima de romance está no ar na casa mais vigiada do Brasil. Na tarde desta quarta-feira (29) a baiana Aline Patriarca, que já trocou carinhos com o ator Diogo Almeida, curtiu um clima de romance com o artista.>