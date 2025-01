BBB 25

Vinícius dá bronca em Aline Patriarca: 'Tem que sair daqui rico, não ficar indo atrás de macho'

Dupla da policial não gostou do que viu na festa desta quarta (22)

Dupla de Aline Patriarca no BBB 25, Vinícius repreendeu o comportamento da parceira de jogo após o show desta quarta-feira (22) na casa do BBB 25. Animada, ela estava brincando de formar casal com Diogo Almeida.>