Adeus à solidão: 3 signos reencontram o amor a partir desta sexta-feira (10 de outubro)

Os astros indicam uma virada no campo emocional e novas conexões para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13:00

Signos no amor
Signos no amor Crédito: Reprodução

A partir desta sexta-feira, dia 10 de outubro, o céu traz um alívio profundo para quem tem se sentido só. Com a Lua em Gêmeos, a energia muda, e o isolamento dá lugar a algo que parecia distante: o sentimento de pertencimento.

Esse trânsito lembra que a solidão é apenas um estado passageiro e que, quando voltamos a reconhecer o próprio valor, encontramos de novo a leveza de estar bem na própria pele. O universo abre caminhos para novas conexões e reencontros, especialmente para três signos que finalmente deixam a solidão para trás. Veja a previsão do site "YourTango".

Touro: Touro, se você tem sentido falta de laços verdadeiros, o céu promete um recomeço. Durante a Lua em Gêmeos, o dia 10 será um convite para abrir o coração e se permitir viver algo novo. O que antes parecia distância agora se transforma em calor humano. Essa energia traz conforto e amor-próprio - e é justamente ao se valorizar que você atrai pessoas que te respeitam e reconhecem o seu brilho. O que antes parecia distância agora se transforma em calor humano. Essa energia traz conforto e amor-próprio — e é justamente ao se valorizar que você atrai pessoas que te respeitam e reconhecem o seu brilho.

Características do signo de Touro

Libra: Libra, a solidão que vinha te acompanhando perde força. Você aprecia o silêncio e o tempo sozinho, mas há momentos em que o coração pede companhia - e este é um deles. Com a Lua em Gêmeos, você sente vontade de se abrir novamente para o mundo, de reencontrar amigos, se divertir e se sentir acolhido. As conexões ganham nova cor e leveza, e o cansaço emocional começa a se dissolver.  Ao abraçar quem você é de verdade, você atrai pessoas que enxergam e valorizam exatamente isso. O tempo de se sentir deslocado acaba, Libra.

Características do signo de Libra

Sagitário: Sagitário, o universo te lembra que a aventura fica mais doce quando é compartilhada. Durante a Lua em Gêmeos, você se sente pronto para sair, conhecer gente nova e viver histórias com quem vibra na mesma frequência. Alguém pode cruzar o seu caminho neste momento - e a conexão será imediata. É o tipo de encontro que muda o rumo da semana e faz você se lembrar de que ser diferente nunca foi um obstáculo ao amor. A solidão se dissolve quando você decide viver de novo, Sagitário. O cosmos retribui a sua autenticidade com afeto e novas companhias.

Características do signo de Sagitário

