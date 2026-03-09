Acesse sua conta
Adeus, banheiro sujo: por que cada vez mais pessoas estão jogando borra de café no vaso sanitário

O resíduo que sobra no coador ganhou espaço no banheiro e virou aliado da limpeza

  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de março de 2026 às 18:00

O truque doméstico simples que reaproveita a borra de café e evita produtos fortes
O truque doméstico simples que reaproveita a borra de café e evita produtos fortes Crédito: Freepik

O destino da borra de café está mudando. Em vez de seguir direto para o lixo, esse resíduo passou a aparecer em um lugar inesperado da casa: o vaso sanitário. A prática chama atenção pela simplicidade e pelo resultado.

Com ação abrasiva leve e capacidade de absorver odores, a borra virou alternativa caseira para quem busca limpeza rápida, econômica e sem excesso de química no banheiro.

O hábito, ainda curioso para muitos, revela como soluções domésticas antigas seguem ganhando força no cotidiano moderno.

O que explica a eficácia desse método

A borra de café tem uma textura granulada que ajuda a remover sujeiras superficiais. Quando aplicada no vaso e esfregada com escova, ela atua como um abrasivo suave, capaz de soltar resíduos sem danificar a cerâmica.

Outro ponto importante é sua capacidade de absorção. A borra ajuda a reter odores presentes na água e nos ralos, reduzindo cheiros desagradáveis comuns em banheiros de pouco uso.

Por isso, o truque funciona melhor como complemento. Uma colher de sopa já basta para reforçar a limpeza do dia a dia, especialmente quando a ideia é evitar produtos muito perfumados ou agressivos.

Em quais situações o uso é mais indicado

O recurso costuma ser útil antes de períodos mais longos fora de casa. Durante viagens, a água parada no vaso pode gerar odores que se intensificam com o tempo.

Nesse contexto, a borra atua de forma preventiva. Ao ser colocada no vaso antes da saída, ela ajuda a absorver os cheiros enquanto o imóvel permanece fechado, reduzindo o desconforto no retorno.

Ainda assim, especialistas em limpeza doméstica reforçam que o método não substitui higienizações completas. Ele serve como apoio pontual e deve ser acompanhado de escovação e descarga adequadas.

Outros usos que surpreendem

A versatilidade da borra de café vai além do banheiro. Na cozinha, ela é usada para eliminar odores persistentes das mãos após o preparo de alimentos e também de superfícies como tábuas de corte.

Panelas e grelhas também entram na lista. Misturada com água ou detergente, a borra ajuda a remover sujeiras incrustadas sem riscar, funcionando como um abrasivo natural.

No jardim, o reaproveitamento ganha ainda mais sentido. Rica em nutrientes, a borra pode ser usada como fertilizante e ainda ajuda a afastar pragas quando espalhada pelo solo.

