SAÚDE

Alimentação pode piorar sintomas de ansiedade; confira o que evitar

Alguns alimentos podem intensificar sintomas da ansiedade, enquanto outros ajudam a aliviar o quadro; veja o que mudar na alimentação

O que colocamos no prato pode estar impactando — e muito — a forma como lidamos com a ansiedade. Embora fatores genéticos, emocionais e ambientais sejam determinantes para o transtorno, a alimentação tem um papel importante na forma como o corpo e o cérebro reagem ao estresse e aos estímulos do dia a dia. >