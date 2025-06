SAÚDE

Alimento chave para o emagrecimento pode estar escondido na sua fruteira

Descubra como um simples hábito antes de dormir pode transformar seu corpo

Agência Correio

Publicado em 13 de junho de 2025 às 09:30

Sua fruteira pode guardar o segredo do emagrecimento Crédito: Feepik

Um extraordinário recurso para a sua saúde e para o controle de peso, especialmente quando consumido antes de dormir, pode estar mais acessível do que imagina. Enquanto muitos buscam soluções complexas, a chave para um sono reparador e um corpo mais leve reside em uma escolha alimentar simples e poderosa. >

Essa notável aliada é a maçã. Para alcançar a perda de peso, é fundamental consumir menos calorias do que se gasta, e nenhum alimento isoladamente pode ser o único agente desse processo. No entanto, essa fruta se destaca como uma excelente parceira na jornada em busca do emagrecimento saudável.>

A maçã possui uma quantidade elevada de fibras, o que promove uma sensação prolongada de saciedade e reduz o apetite. Este efeito é particularmente útil se a fruta for ingerida juntamente com as refeições da noite. Além disso, a maçã tem poucas calorias e um baixo índice glicêmico.>

Um baixo índice glicêmico significa que o alimento evita picos acentuados de açúcar no sangue após o consumo. Essa característica é vital, pois contribui para um sono tranquilo e ininterrupto, otimizando seu bem-estar geral ao longo de toda a noite.>

Amiga do intestino e do estômago

As maçãs não apenas apoiam o emagrecimento, mas também são imensamente benéficas para a saúde do intestino. Um estudo de 2014, publicado na revista "Food Chemistry", investigou como os compostos de sete tipos de maçãs influenciaram as bactérias intestinais de camundongos obesos.>

Os pesquisadores observaram que a fruta exerce um efeito positivo nas bactérias do intestino. Acredita-se que esta revelação possa inspirar novas abordagens para a prevenção da obesidade em seres humanos. Portanto, a maçã promove um microbioma intestinal equilibrado e saudável.>

As fibras da maçã formam um gel protetor. Este gel age diretamente na salvaguarda da mucosa gástrica, um revestimento essencial do estômago. Consumir uma maçã depois de uma refeição ou antes de dormir é altamente recomendável para a saúde digestiva.>

Ao estabelecer um ambiente mais alcalino no estômago, a maçã ajuda a neutralizar o ácido estomacal. Isso, por sua vez, alivia os sintomas de quem sofre com refluxo gástrico. Este hábito noturno pode proporcionar grande conforto e melhor qualidade de vida.>

Um escudo para o seu cérebro

Ingerir maçã também traz grandes vantagens para o cérebro. A quercetina, um dos antioxidantes abundantes na fruta, é um composto que atua na proteção neuronal. Ela auxilia na redução da morte celular causada pela oxidação e inflamação dos neurônios.>

Adicionalmente, a maçã é fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C e ácido fosfórico. Esses nutrientes protegem o sistema nervoso. Uma noite de sono de qualidade amplifica todos esses benefícios para a sua função cerebral.>

Como consumir e maximizar os efeitos

Uma maçã por dia já é suficiente para desfrutar de seus muitos benefícios. É aconselhável consumir a fruta in natura e, principalmente, com a casca. Assim, você assegura o melhor aproveitamento de todos os nutrientes e compostos ativos presentes na maçã.>

Quando a maçã é transformada em suco, por exemplo, ocorre uma perda considerável do teor de fibras. Dessa forma, muitos de seus benefícios são minimizados. Por isso, a maneira mais eficaz de consumir a maçã é sempre in natura e com sua casca.>

Outras vantagens da maçã

O consumo diário de maçã oferece uma impressionante gama de benefícios à saúde. Verifica-se um menor risco de problemas cardiovasculares e uma redução no risco de diabetes tipo 2. A fruta é, de fato, um forte escudo contra doenças crônicas.>

Ela também otimiza o funcionamento do intestino e contribui na prevenção de diversos tipos de cânceres. Isso inclui câncer de pulmão, intestino, boca, sistema digestivo e, inclusive, o câncer de mama, reforçando a defesa do seu organismo.>

A maçã ainda colabora para um menor risco de desenvolver asma e para a limpeza dos dentes e gengivas, prevenindo cáries. Fortalece o sistema imunológico, reduz o colesterol ruim e melhora a densidade óssea.>