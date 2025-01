BBB 25

Aline e Vinicius viram alvo de nova liderança e podem ser indicados ao paredão

Escolha de Diogo e sua mãe Vilma surpreende aliados e gera desconfiança no jogo

H Heider Sacramento

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 11:02

Os baianos Aline e Vinícius Crédito: Reprodução/TV Globo

Os novos líderes do BBB 25, Diogo Almeida e sua mãe Vilma, causaram um verdadeiro alvoroço na casa com uma decisão inesperada: a dupla escolheu Aline Patriarca e Vinícius como os alvos do próximo Paredão. A escolha não só quebrou as expectativas, mas também provocou reações fortes entre os participantes, especialmente entre os aliados de Diogo. >

Após a primeira noite no apartamento do líder, Diogo convocou os amigos para uma conversa descontraída e cheia de desabafos. Em uma madrugada tensa desta sexta-feira (24), ele abriu o jogo com Maike Cruz, Gabriel Yoshimoto, Edilberto, Raissa Simões e os gêmeos João Gabriel e João Pedro, revelando que Vinícius, parceiro de Aline, era a pessoa que mais o incomodava na casa.>

"Eu tenho certeza de que o Vinícius tem algo contra mim", começou Diogo, se referindo ao produtor de eventos. Segundo Diogo, a atitude de Vinícius durante a festa de quarta-feira (22) parecia desconfortável e tensa, o que o levou a acreditar que o baiano estava “trabalhando contra” ele. "O Vinícius é muito controlador. Ele contra ela [Aline], ele quer controlar as pessoas ao redor dele, o ambiente, tudo. Ele tá o tempo inteiro no controle!", disparou, evidenciando a desconfiança crescente.>

Diogo: "O Vinicius é muito controlar. Ele contra ela [Aline], ele quer controlar as pessoas que estão com ele. Ele tenta controlar o ambiente. Ele tá o tempo inteiro trabalhando!" #BBB25 pic.twitter.com/785UsQHrzh — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 24, 2025

Embora tenha revelado um envolvimento crescente com Aline, Diogo fez questão de separar a dupla, apontando que, apesar de sua proximidade com ela, Vinícius é um obstáculo a ser superado no jogo. "Aline eu tô me aproximando cada vez mais, a gente tem uma troca muito bacana, mas o parceiro dela...," disse Diogo, sem esconder sua aversão ao comportamento de Vinícius.>