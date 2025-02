FAMOSOS

Amiga debocha após Wanessa se manifestar sobre flagra com Dado Dolabella na piscina

Artistas romperam relacionamento nesta semana

A atriz Renata Brás, de 48 anos, fez um vídeo debochando ao virar notícia em todo o Brasil. Ela foi vista com Dado Dolabella em uma piscina, mas deixou claro que é apenas amiga do ator, além de ser amiga de infância de Wanessa. A cantora terminou o relacionamento com o rapaz.>