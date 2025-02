FAMOSOS

Ana Paula Minerato choca ao mostrar 'antes x depois' em foto de biquíni; compare

A influenciadora postou clique antigo, feito 16 anos atrás; veja antes e depois

Ana Paula Minerato, 33 anos, revirou o baú de fotos e surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto de quando tinha apenas 17 anos. Na imagem, ela aparece de biquíni de oncinha e exibe a marquinha do bronzeado durante um evento.>

Ana Paula se envolveu em uma polêmica após o vazamento de um áudio onde discute com o ex, Kt Gomez. Ela proferiu falas racistas conta Ananda, do Melanina Carioca. Ela foi demitida da Band e perdeu o posto da Gaviões da Fiel.>