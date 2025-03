'PEGA LADRÃO'

Anitta interrompe bloco e aciona polícia para prender ladrões: ‘Não tenho pena’

Cantora paralisou desfile de bloco no Rio de Janeiro, neste sábado (8)

A cantora Anitta interrompeu o desfile do seu bloco no Rio de Janeiro, neste sábado (8), após perceber uma movimentação suspeita entre os foliões. Enquanto cantava a música 'Vai, Malandra', a artista fez o trio elétrico parar para acionar a polícia. >

Nos vídeos que circulam nas redes sociais, Anitta aciona a força de segurança para prender os ladrões. “Segura, segura”, disse a cantora em cima do trio. “Vai tomar no c*, vocês, hein? Polícia, vem aqui, por favor, nessa direção”, pediu a cantora. >