BOLETIM DO INEMA

Três praias da Baía de Todos-os-Santos estão impróprias para banho; saiba quais

Informações são do Boletim de Balneabilidade do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema)

Três praias da Baía de Todos-os-Santos estão impróprias para banho neste final de semana, de acordo com o Boletim de Balneabilidade do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), divulgado na sexta-feira (7). São elas: Madre de Deus (em frente à Câmara Municipal da cidade), Cações (próximo à Escola Ruy Barbosa e à Igreja Nossa Senhora Coração de Jesus) e Itaparica (em frente ao Forte de São Lourenço). >

A amostragem é feita, preferencialmente, no dia de maior afluência do público às praias. A balneabilidade é considerada Imprópria quando a densidade de E. coli for superior a 800 UFC/100 ml, em duas ou mais amostras, de um conjunto de cinco semanas, coletadas no mesmo local ou o valor obtido na última amostragem for superior a 2000UFC/100ml.>