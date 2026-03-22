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Anjo da Guarda envia recado de renovação para 3 signos neste domingo (22): dia de recomeços

Mensagem espiritual indica oportunidade de virar a página e iniciar uma nova fase

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de março de 2026 às 00:00

Recado mostra novas perspectivas para signos
Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

O domingo (22) chega com uma energia leve e de renovação. O Anjo da Guarda traz um recado importante: este é um dia favorável para recomeçar, deixar para trás o que pesou durante a semana e abrir espaço para novas atitudes.

A energia do dia favorece mudanças internas, reconexões e decisões que trazem mais paz. Para três signos, o momento marca um início simbólico de uma nova fase.

Leia mais

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Leão

Leoninos podem sentir um alívio emocional após dias mais intensos. O Anjo da Guarda indica que é hora de deixar para trás mágoas e seguir com mais leveza.

O dia favorece recomeços em relações e decisões do coração.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Libra

Librianos entram em um momento de equilíbrio e clareza. Situações que estavam confusas começam a fazer mais sentido.

É um bom dia para reorganizar planos e retomar caminhos com mais segurança.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
Libra: quartzo rosa por Reprodução
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Libra: quartzo rosa por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem enxergar novas possibilidades, principalmente na vida prática. O Anjo da Guarda aponta oportunidades que surgem após uma fase de esforço.

O momento é ideal para dar novos passos com mais confiança.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Todo recomeço carrega uma nova chance de fazer diferente. Aproveite a energia do dia para seguir mais leve e alinhado com o que te faz bem.

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