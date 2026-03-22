Anjo da Guarda envia recado de renovação para 3 signos neste domingo (22): dia de recomeços

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de março de 2026 às 00:00
O domingo (22) chega com uma energia leve e de renovação. O Anjo da Guarda traz um recado importante: este é um dia favorável para recomeçar, deixar para trás o que pesou durante a semana e abrir espaço para novas atitudes.
A energia do dia favorece mudanças internas, reconexões e decisões que trazem mais paz. Para três signos, o momento marca um início simbólico de uma nova fase.
Leão
Leoninos podem sentir um alívio emocional após dias mais intensos. O Anjo da Guarda indica que é hora de deixar para trás mágoas e seguir com mais leveza.
O dia favorece recomeços em relações e decisões do coração.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Libra
Librianos entram em um momento de equilíbrio e clareza. Situações que estavam confusas começam a fazer mais sentido.
É um bom dia para reorganizar planos e retomar caminhos com mais segurança.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Capricornianos podem enxergar novas possibilidades, principalmente na vida prática. O Anjo da Guarda aponta oportunidades que surgem após uma fase de esforço.
O momento é ideal para dar novos passos com mais confiança.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Todo recomeço carrega uma nova chance de fazer diferente. Aproveite a energia do dia para seguir mais leve e alinhado com o que te faz bem.