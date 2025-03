FÃS EM LUTO

Após 5 anos de produção, Disney cancela série da primeira princesa negra da Disney: 'Rombo no coração'

Apenas uma atração especial será lançada com o material

A Disney resolveu voltar atrás sobre alguns títulos inicialmente confirmados pela plataforma e um dos afetados foi “Tiana”, série que seria lançada sobre a famosa personagem de “A Princesa e o Sapo”. Lançado em 2009, o longa foi o primeiro do estúdio a ter uma princesa negra como protagonista. Os fãs espalhados pelo Brasil e pelo mundo ficaram extremamente tristes com a perda. >

A série foi anunciada em 2020 e teria Anika Noni Rose, voz original da princesa na animação original como realizadora e Joyce Sherri como diretora e roteirista da produção. “Nunca vou perdoar a Disney por esse rombo que deixou no meu coração. A princesa e o sapo é um dos meus favoritos”, disse uma fãs no X (antigo Twitter). “Eu estava ansiosa para assistir essa série”, disse outra.>

"Eu também estou profundamente decepcionada que a continuação da jornada de Tiana em forma de série tenha sido interrompida", escreveu Anika NoniRose no Instagram em resposta aos fãs de “Tiana”. >

Porém, Rose revelou que o material ainda vai ser utilizado pela Disney com o lançamento de um especial no streaming. “Por mais doloroso que seja para qualquer coisa em que você colocou seu coração e alma ser prematuramente encerrada, minha esperança é que quando o que agora será um 'Evento Especial Tiana' for ao ar, que todos vocês, fãs lindos, amorosos e leais que têm defendido não apenas a série, mas uma sequência de A Princesa e o Sapo, assistam”, disse. >