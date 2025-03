DECISÃO POLÊMICA

Após absolvição por acusação de estupro, Daniel Alves pode receber indenização por tempo preso; entenda

Ex-jogador, que passou 14 meses em prisão preventiva, pode receber até 11 mil euros, além da devolução da fiança paga em 2024

Em dezembro de 2022, uma mulher espanhola acusou Daniel Alves de estupro após uma noite em uma boate em Barcelona. Segundo o relato da vítima, o abuso ocorreu dentro de um banheiro do local. Exames de corpo de delito confirmaram a presença de sêmen, e testemunhas disseram que a jovem saiu visivelmente abalada do banheiro. A acusação foi corroborada por lesões no joelho da vítima, seu comportamento perturbado e sinais de trauma psicológico.>

A reviravolta no caso veio com a decisão unânime do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, que anulou a condenação de Daniel Alves. Os magistrados apontaram que a sentença anterior continha "lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições" na avaliação dos fatos. Além disso, a Justiça espanhola questionou a "falta de fiabilidade do depoimento" da vítima, destacando que o relato dela não correspondia à realidade. Embora essa revisão judicial não afirme categoricamente se o ato aconteceu ou não, as medidas cautelares contra o ex-jogador foram completamente revogadas.>