ANIMAÇÃO NOVA

Após lançamento adiado ‘Shrek 5’ ganha data de estreia; veja quando

Animação que marcou gerações e o univero Pixar de filmes precisou ser adiado, mas já tem data nova e promete mudanças

Felipe Sena

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 20:47

'Shreck 5' já tem causado

Sem dúvidas ‘Shrek’ marcou gerações não só de crianças, mas também de adultos que retomam através da animação sentimentos nostálgicos de um tempo que parece não voltar, mas isso pode mudar, e o público vai sanar a saudade de um dos clássicos do universo Pixar.

O lançamento do live action de ‘Shrek 5’, que aconteceria em 26 de dezembro de 2026 foi adiado, a Universal Pictures e a DreamWorks Animation anunciaram que o lançamento da animação será em 30 de junho de 2027.

O novo filme trará de volta os atores clássicos que deram vida aos personagens principais: Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro) e Cameron Diaz (Fiona). Uma novidade é a participação da atriz Zendaya, que integrará o elenco pela primeira vez na franquia, interpretando a filha de Shrek.

Os estúdios não divulgaram os motivos para o atraso. A direção fica por conta de Walt Dohrn e Conrad Vernon. Dohrn, que dublou o personagem Rumpelstilskin em "Shrek Para Sempre" e trabalhou nos roteiros e bastidores desde o segundo filme, assume a direção ao lado de Vernon, diretor de "Shrek 2".

‘Shrek 5’ chega com muita animação, grandes expectativas, mas também, mesmo sem lançamento, com críticas e descontentamento do público, que se desagradou com algumas mudanças perceptíveis através da publicação dos primeiros teasers.

Com trilha sonora animada, a animação traz uma mistura de elementos do universo de ‘Tão Tão Distante’ e do ‘Pantando de Shrek’, locais fictício da animação, que datam do século XVI, através de castelos, florestas densas e vilarejos medievais, com outros elementos atuais como o uso do óculos ‘Juliet’ pelo próprio Shrek, piercing por outros personagens, além de linguagem atual que conversa a geração Z, sem excluir o caráter lúdico e infantil que diverte as crianças.

A partir de um toque atual, a animação promete trazer também temas relacionados aos conflitos dos pais com os filhos na adolescência, já que os mini ‘ogrinhos’, agora cresceram e ganharam autonomia. Em um dos momentos do teaser, Fiona tem uma discussão com a filha, Felícia, porque a jovem esconde um objeto indesejado pela mãe na mochila, um momento clássico na vida de quem foi adolescente.

No entanto, a aparência dos personagens também desagradou os fãs da sequência de animação, que dividiu opiniões nas redes sociais, como no X, antigo Twitter. “Parece esquisto”, disse um. “Por que ele parece tão velho?”, comentou outro. Já outros internautas não viram problema nas mudanças, que parecem querer conquistar uma nova geração.