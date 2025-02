SUSTO

Após prever própria morte, Márcia Sensitiva é internada com aneurisma

Astróloga compartilha vídeo direto do hospital e afirma estar bem após procedimento

A astróloga Márcia Sensitiva surpreendeu os seguidores no último domingo (25) ao publicar um vídeo gravado diretamente do hospital, onde passou por uma cirurgia para remover um aneurisma na carótida. Demonstrando confiança, ela garantiu estar bem e sem dores. >

“Olha eu aqui cheia de fio em uma semi-intensiva. Lembra que tinha dois aneurismas? Um cresceu muito e tive que operar. Não é na cachola, não abriram [o crânio]. É na carótida. Não estou com dor nenhuma, só de uma injeção aqui, outra lá”, explicou.>

A astróloga ainda reforçou que encarou a situação com leveza: “Está tudo bem, a gente não pode fazer drama das coisas. Eu não tive um dia de tristeza, estou aqui comendo pizza, feliz da vida. Quero agradecer a todo mundo, uma galera acertou que eu estaria no hospital na enquete que fiz em minhas redes sociais. Logo, logo estou de saída”, afirmou.>

Em 2022, Márcia já havia falado sobre sua saúde e surpreendido os fãs ao revelar que, segundo a espiritualidade, sabia como iria morrer. Na época, mesmo após o diagnóstico do aneurisma, garantiu que essa não seria a causa de sua morte.>

“Sabe com o que eu estou? Um aneurisma cerebral. Você está me vendo triste? Não! Não vai acontecer nada comigo. Daqui dois meses, eu vou ver. Se estiver maior, corta. Eu não vou morrer de aneurisma. Vou morrer envenenada com remédio”, declarou na ocasião.>