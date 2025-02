DESCONTRAÇÃO

Às vésperas do Oscar, Selton Mello revela bastidores inéditos de ‘Ainda Estou Aqui’

Vídeo mostra a interação do elenco durante as gravações do longa

H Heider Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 16:46

Elenco de Ainda Estou Aqui Crédito: Reprodução

Às vésperas da cerimônia do Oscar, Selton Mello compartilhou cenas inéditas dos bastidores de Ainda Estou Aqui. A publicação, feita em parceria com a Sony Pictures Brasil, traz momentos descontraídos da equipe e elenco durante as gravações. >

Os vídeos mostram desde cenas com toda a família reunida dentro de um carro até a comemoração do aniversário da atriz mirim Cora Mora, que interpreta Maria Beatriz Paiva, a Babiu, na infância. Em um dos trechos mais descontraídos, Fernanda Torres brinca ao pedir para não retirarem a luz de seu rosto: “Aquela atriz que tem uma boa relação com as crianças do filme”, disse, rindo.>