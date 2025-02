FAMOSOS

Deborah Secco fala sobre intimidade: 'Tento olhar pro sexo como eu olho pra tomar banho'

Atriz explica por que tem relação tão aberta com os temas sexuais

Fernanda Varela

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 16:36

Deborah Secco Crédito: Reprodução

Conhecida por falar abertamente sobre assuntos que ainda são tabus, como sexo e traição, Deborah Secco explicou por que tem tanta facilidade de debater assuntos que muitas vezes são tratados como anormais.>

"A minha família me criou de uma forma muito livre. Eu sempre tive um diálogo muito aberto com a minha família sobre tudo, inclusive sobre sexo. O sexo ainda é um tabu social muito grande, mas para mim ele não é. Todas as pessoas que existem no mundo são fruto de uma relação sexual. Para mim, é até engraçado que as pessoas tenham tanto melindre para falar disso. Eu acho que todas essas questões que a gente tem, como pedofilia e abusos que acontecem contra mulher, vêm dessa falta de diálogo e dessa falta de normalização do sexo", disse em entrevista à Quem.>

"Eu tento olhar pro sexo como eu olho para tomar banho, como eu olho para me alimentar, como eu olho para coisas que todos os seres humanos fazem. Não vejo sexo como algo libidinoso, errado, pecaminoso. Tento olhar para ele como uma necessidade física, como outra qualquer, que todos os seres humanos vão viver de maneira diferente. Olho o sexo com naturalidade e falo dele com naturalidade, porque foi assim que me foi ensinado. Ainda me choca e me surpreende que em 2025 o sexo seja tabu para algumas pessoas", seguiu.>