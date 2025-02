SAÚDE E ALERTA

Chupão no pescoço mata? Médico explica os riscos da prática

Especialistas alertam que a sucção intensa pode levar à formação de coágulos e até derrames

Existem outros casos documentados de lesões graves e até fatais causadas por mordidas ou chupões no pescoço. Em 2010, um estudo publicado no New Zealand Medical Journal relatou o caso de uma mulher neozelandesa de 44 anos que sofreu um derrame após ser mordida no pescoço. Mais recentemente, em 2016, um adolescente de 17 anos da Cidade do México, Julio Macias Gonzalez, perdeu a vida após receber um chupão. >