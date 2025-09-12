ESPIRITUALIDADE

Aprenda como se conectar diariamente com seu anjo da guarda

Descubra práticas simples para sentir a presença protetora em todos os momentos do dia

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:17

Anjo da guarda Crédito: Shutterstock/Reprodução

Você já pensou que o seu anjo da guarda está sempre ao seu lado, acompanhando cada passo e pronto para te proteger? Essa presença silenciosa pode se tornar ainda mais forte quando você dedica pequenos momentos do dia para nutrir esse vínculo espiritual.

Conectar-se com o seu anjo da guarda não exige grandes rituais, apenas gestos simples e sinceros. Com oração, atenção à intuição e gratidão, é possível sentir essa energia mais próxima e caminhar com mais segurança e confiança, sabendo que está sempre amparado. As dicas são do astrólogo João Bidu.

Comece o dia com uma oração: Logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama, reserve alguns minutos para conversar com o seu anjo. Pode ser uma oração tradicional ou apenas algumas palavras sinceras ditas do coração. O importante é abrir esse canal logo cedo, pedindo proteção, clareza e força para enfrentar o que vier.

Tenha um símbolo que represente seu anjo: Outra forma de manter a conexão é escolher um objeto que simbolize a presença do seu anjo. Pode ser um amuleto, uma medalhinha, uma imagem ou até uma vela. Cada vez que olhar para esse item, você será lembrado de que não está sozinho. Ele funciona como uma ponte entre o mundo material e o espiritual.

Ouça sua intuição: Muitas vezes, seu anjo da guarda se comunica por meio da intuição. Por isso, preste atenção às sensações e pensamentos que surgem de repente. Se algo dentro de você diz “melhor evitar” ou “siga por aqui”, confie. Pode ser seu anjo sussurrando conselhos valiosos.

