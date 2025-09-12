Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda como se conectar diariamente com seu anjo da guarda

Descubra práticas simples para sentir a presença protetora em todos os momentos do dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:17

Anjo da guarda
Anjo da guarda Crédito: Shutterstock/Reprodução

Você já pensou que o seu anjo da guarda está sempre ao seu lado, acompanhando cada passo e pronto para te proteger? Essa presença silenciosa pode se tornar ainda mais forte quando você dedica pequenos momentos do dia para nutrir esse vínculo espiritual.

Conectar-se com o seu anjo da guarda não exige grandes rituais, apenas gestos simples e sinceros. Com oração, atenção à intuição e gratidão, é possível sentir essa energia mais próxima e caminhar com mais segurança e confiança, sabendo que está sempre amparado. As dicas são do astrólogo João Bidu.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Comece o dia com uma oração: Logo ao acordar, antes mesmo de sair da cama, reserve alguns minutos para conversar com o seu anjo. Pode ser uma oração tradicional ou apenas algumas palavras sinceras ditas do coração. O importante é abrir esse canal logo cedo, pedindo proteção, clareza e força para enfrentar o que vier.

Tenha um símbolo que represente seu anjo: Outra forma de manter a conexão é escolher um objeto que simbolize a presença do seu anjo. Pode ser um amuleto, uma medalhinha, uma imagem ou até uma vela. Cada vez que olhar para esse item, você será lembrado de que não está sozinho. Ele funciona como uma ponte entre o mundo material e o espiritual.

Ouça sua intuição: Muitas vezes, seu anjo da guarda se comunica por meio da intuição. Por isso, preste atenção às sensações e pensamentos que surgem de repente. Se algo dentro de você diz “melhor evitar” ou “siga por aqui”, confie.  Pode ser seu anjo sussurrando conselhos valiosos.

Termine o dia com gratidão: Antes de dormir, reserve um momento para agradecer pela proteção recebida ao longo do dia. Mesmo que tenha enfrentado desafios, reconhecer o cuidado do seu anjo reforça esse vínculo espiritual. A gratidão abre caminho para receber ainda mais bênçãos.

Leia mais

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - 5 signos que podem receber dinheiro extra ainda nesta semana

5 signos que podem receber dinheiro extra ainda nesta semana

Imagem - Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Prepare-se: 3 signos terão surpresas do passado chegando de repente

Mais recentes

Imagem - Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’

Carlinhos Maia aparece abatido e preocupa fãs: ‘Dias muito intensos’
Imagem - Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir

Backstreet Boys no The Town 2025: veja horário do show e como assistir
Imagem - Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

Por que algumas aves colocam ovos nos ninhos de outros pássaros? Veja 5 exemplos

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
01

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
02

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
03

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
04

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro