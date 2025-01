DOCES

Aprenda receita de pudim de leite fit cremoso com apenas 3 ingredientes

Sobremesa ajuda na vontade de comer doce e tem poucas calorias

Quem disse que não dá para comer pudim na dieta? É possível fazer uma das receitas mais famosas do Brasil em uma versão fit e pouco calórica. E o melhor: com apenas três ingredientes.>

Autora da receita, Taynara Silva diz que a mágica acontece com apenas 2 ovos, 2 colheres de leite em pó e leite. Basta misturar tudo em um recipiente untado preferencialmente com azeite. Se você quiser uma caldinha, basta colocar 1 colher de sopa de mel no centro do refratário untado. >