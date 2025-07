PETS

Aprenda técnica simples para conter cão que está atacando de forma violenta sem se machucar

A importância de conhecer técnicas seguras ao lidar com brigas entre cães inesperadas

Agência Correio

Publicado em 9 de julho de 2025 às 16:00

A importância de conhecer técnicas seguras ao lidar com brigas entre cães inesperadas Crédito: Imagem gerada por IA

As brigas entre cães são situações estressantes que demandam sangue-frio por parte dos tutores. Embora a reação imediata seja gritar ou tentar separar os animais à força, essas atitudes costumam ser ineficazes ou até perigosas. >

Entender os mecanismos que envolvem a agressividade canina e como interromper o conflito com segurança é fundamental para evitar ferimentos e preservar o bem-estar de todos os envolvidos. >

Cães 1 de 45

É importante ter em mente que, durante uma briga, os cães estão focados em instintos de defesa ou ataque, e qualquer intervenção inadequada pode intensificar o confronto. >

Técnicas específicas de distração e contenção podem ser aplicadas com segurança, desde que feitas com calma e conhecimento. A seguir, veja quais são as melhores práticas para lidar com essas ocorrências.>

Evite atitudes impulsivas e preserve a calma

A primeira reação ao ver uma briga é o desespero, mas gritar ou correr na direção dos cães pode estimular ainda mais o comportamento agressivo. >

É essencial manter a calma e não agir de forma impulsiva, pois os animais percebem a agitação humana e podem intensificar a disputa.>

Manter o controle emocional ajuda a escolher a estratégia correta. Em vez de entrar no meio da confusão, observe a situação com atenção e pense em uma forma segura de intervir. Evitar o confronto direto é o primeiro passo para proteger a si mesmo e os cães.>

Use estímulos para redirecionar o foco

Quando os cães estão brigando, é possível tentar interromper o conflito sem tocá-los. Um recurso eficiente é lançar um objeto que produza barulho ou bloqueie momentaneamente a visão, como um cobertor ou tampa de lixo. Isso pode quebrar o foco e fazer com que eles se separem.>

É importante que esse objeto não machuque os animais, mas que crie uma distração significativa. Essa estratégia costuma funcionar melhor em brigas de curta duração, antes que a agressividade atinja níveis extremos.>

Técnica de contenção: execute com cuidado

Se os métodos indiretos não funcionarem, pode ser necessário agir fisicamente para separar os cães. Uma forma segura de fazer isso é levantar as patas traseiras do cão mais agressivo, tirando-o parcialmente do chão. Isso reduz sua força de ataque e causa um leve desconforto respiratório, o que pode levá-lo a parar.>

Essa técnica deve ser aplicada com muito cuidado, pois exige aproximação em um momento tenso. É ideal que duas pessoas façam a separação ao mesmo tempo, uma com cada cão, para evitar que um volte a atacar assim que for solto.>

Após a separação, atenção aos sinais e ferimentos

Mesmo depois da briga ser interrompida, os cães podem permanecer em estado de alerta. Por isso, é importante mantê-los afastados até que estejam totalmente calmos. Deixá-los juntos novamente logo após o conflito pode resultar em uma nova disputa.>