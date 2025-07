TRAGÉDIA

Apresentador Luiz Brito morre após ser agredido com furadeira na cabeça

Comunicador teve morte cerebral confirmada após ataque brutal em Várzea Paulista; suspeito do crime segue foragido

O apresentador de TV Luiz Flávio de Brito, de 51 anos, conhecido como Luiz Brito, morreu na última segunda-feira (7), após ser brutalmente agredido com uma furadeira na cabeça, no domingo (6), em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. A vítima foi socorrida inconsciente e teve a morte cerebral confirmada no Hospital São Vicente, em Jundiaí. >

De acordo com informações da Polícia Militar, o ataque ocorreu após uma briga com o suspeito identificado como Yuk Bayard Costa, na Rua Argenta, no bairro Jardim Itália. Durante a confusão, Yuk teria usado uma furadeira elétrica para golpear a cabeça do apresentador e, em seguida, fugiu levando a ferramenta usada no crime. Apenas um cabo plástico foi deixado no local.>