Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

O dia traz sinais, coincidências e confirmações que parecem pequenas, mas carregam mensagens profundas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:00

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

Nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, o universo fala de forma sutil, mas certeira. As respostas que antes pareciam distantes começam a se revelar em detalhes, repetições e encontros inesperados. Para quatro signos, esse é o momento de entender que nada é acaso: tudo está se encaixando exatamente como deveria. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos entram em um dia de vitórias e coincidências felizes nesta quarta-feira (12 de novembro)

3 signos entram em um dia de vitórias e coincidências felizes nesta quarta-feira (12 de novembro)

Imagem - Transformações à vista: o dia de hoje (12 de novembro) traz lições de paciência, coragem e autoconhecimento

Transformações à vista: o dia de hoje (12 de novembro) traz lições de paciência, coragem e autoconhecimento

Imagem - A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

A sorte muda de lado, e 3 signos começam a viver o lado bom da vida após o dia de hoje (11 de novembro)

Áries:

Hoje, tudo parece ter um propósito maior. Você percebe que as mensagens chegam por sinais, coincidências ou até repetições — e cada uma confirma que está no caminho certo. A coragem que você teve até aqui está sendo reconhecida.

Dica cósmica: preste atenção ao que se repete. O universo fala quando você está pronto para ouvir.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos:

Pequenos detalhes chamam sua atenção e fazem sentido de repente. Algo que parecia confuso agora se revela com clareza, e você percebe que o universo sempre teve um plano, só esperava o momento certo para mostrá-lo.

Dica cósmica: siga a intuição, mesmo que pareça ilógica. O sinal que você esperava já chegou.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Virgem:

Tudo começa a se encaixar. O esforço que parecia não render frutos agora mostra resultados concretos, e o universo te prova que a paciência sempre vale a pena. A sensação é de confirmação e alívio.

Dica cósmica: confie no processo. O que parecia lento estava apenas sendo preparado com perfeição.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Escorpião:

Um sinal chega de forma direta, quase impossível de ignorar. Pode ser uma conversa, um número, uma lembrança. Seja o que for, traz clareza e encerra um ciclo. O universo quer que você entenda: já é hora de seguir em frente.

Dica cósmica: receba o sinal com gratidão. Ele é a resposta que você pediu, mesmo que não da forma que esperava.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

Tags:

Signo Áries Gêmeos Virgem Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo

Vida de luxo, traições e reviravoltas: relembre o conturbado relacionamento de Belo e Viviane Araújo
Imagem - Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

Como é a casa deixada por Gal Costa, à venda por R$ 8 milhões após ‘pechincha’

MAIS LIDAS

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
01

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'
02

Mulher é presa após fugir de motel sem pagar e causar caos no trânsito: 'Surto de pânico'

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (12 de novembro) alerta 3 signos: cuidado, você não tem cuidado de quem mais merece o seu amor