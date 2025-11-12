Áries, Gêmeos, Virgem e Escorpião recebem um sinal poderoso do universo nesta quarta-feira (12 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 11:00
Nesta quarta-feira, dia 12 de novembro, o universo fala de forma sutil, mas certeira. As respostas que antes pareciam distantes começam a se revelar em detalhes, repetições e encontros inesperados. Para quatro signos, esse é o momento de entender que nada é acaso: tudo está se encaixando exatamente como deveria. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries:
Hoje, tudo parece ter um propósito maior. Você percebe que as mensagens chegam por sinais, coincidências ou até repetições — e cada uma confirma que está no caminho certo. A coragem que você teve até aqui está sendo reconhecida.
Dica cósmica: preste atenção ao que se repete. O universo fala quando você está pronto para ouvir.
Características de Áries
Gêmeos:
Pequenos detalhes chamam sua atenção e fazem sentido de repente. Algo que parecia confuso agora se revela com clareza, e você percebe que o universo sempre teve um plano, só esperava o momento certo para mostrá-lo.
Dica cósmica: siga a intuição, mesmo que pareça ilógica. O sinal que você esperava já chegou.
Características do signo de Gêmeos
Virgem:
Tudo começa a se encaixar. O esforço que parecia não render frutos agora mostra resultados concretos, e o universo te prova que a paciência sempre vale a pena. A sensação é de confirmação e alívio.
Dica cósmica: confie no processo. O que parecia lento estava apenas sendo preparado com perfeição.
Características do signo de Virgem
Escorpião:
Um sinal chega de forma direta, quase impossível de ignorar. Pode ser uma conversa, um número, uma lembrança. Seja o que for, traz clareza e encerra um ciclo. O universo quer que você entenda: já é hora de seguir em frente.
Dica cósmica: receba o sinal com gratidão. Ele é a resposta que você pediu, mesmo que não da forma que esperava.
Características de Escorpião