Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Touro, Virgem e Capricórnio recebem um poderoso sinal do universo hoje (27 de outubro); veja

Energia desta segunda-feira traz clareza, força interior e confirmação de que o caminho que você vem seguindo está correto

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, quatro signos recebem um sinal marcante do universo. É o momento de perceber que os esforços feitos até aqui começam a gerar resultados concretos. A energia do dia favorece decisões conscientes, cuidado consigo mesmo e a confiança de que o que você escolheu está no caminho certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Fortuna à vista: descubra o dia da sorte desta semana (27 de outubro a 2 de novembro) para o seu signo

Imagem - Semana de 27 de outubro a 2 de novembro será decisiva e promete encontros inesquecíveis para cinco signos

Semana de 27 de outubro a 2 de novembro será decisiva e promete encontros inesquecíveis para cinco signos

Imagem - A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

Áries: Hoje você sente que tudo começa a se encaixar, Áries. Uma situação que estava incerta agora faz sentido, especialmente no que diz respeito a autocuidado e bem-estar. É hora de finalmente colocar em prática mudanças que você vinha adiando, sabendo que são importantes para sua saúde física e emocional. O universo confirma que você está pronto para agir e que o momento é realmente seu.

Dica cósmica: Confie nos sinais que recebe e dê o passo que sua intuição indica; o resultado será positivo e transformador.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Touro: O dia pede que você cuide de si mesmo, Touro. Há uma sensação de merecimento e prazer ao priorizar sua felicidade e saúde. Você percebe que pode viver bem nos próprios termos e que a vida responde quando você se respeita. Pequenas decisões de autocuidado e autovalorização terão grande impacto no seu bem-estar.

Dica cósmica: Valorize-se e permita-se seguir o que faz bem; o universo apoia suas escolhas conscientes.

Características do signo de Touro

Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
Características do signo de Touro por Reprodução
1 de 7
Características do signo de Touro por Reprodução

Virgem: Hoje, sua dedicação e disciplina começam a trazer recompensas visíveis, Virgem. Um sinal de reconhecimento aparece, mostrando que o trabalho que você fez em si mesmo e em sua rotina está certo. Mudanças práticas relacionadas à saúde e qualidade de vida ganham força, e você percebe que tudo se alinha para que continue crescendo.

Dica cósmica: Continue firme na sua disciplina e nos hábitos que fortalecem sua vida; o progresso está se tornando visível.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Capricórnio: Você sente hoje a confirmação de que fez escolhas certas, Capricórnio. O universo reforça que os passos que tomou estão gerando resultados concretos e que você deve seguir adiante com confiança. É um momento de orgulho e satisfação pessoal, com a certeza de que você está no caminho certo.

Dica cósmica: Aceite o reconhecimento e siga confiante em suas decisões; a direção que escolheu é a ideal.

Características do signo de Capricórnio

Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
Características do signo de Capricórnio por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Capricórnio por Reprodução

Tags:

Signo Áries Touro Virgem Capricórnio Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira

Corpo de homem desaparecido há 30 anos é encontrado intacto em geleira
Imagem - Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil

Cidade cercada por praias e natureza é subestimada, mas é uma das mais incríveis do Brasil
Imagem - Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

Quem são os 10 filhos de Mauricio de Sousa que viraram personagens da Turma da Mônica

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada