As ilusões caem e a verdade aparece: veja o que cada signo vive no amor nesta semana (entre 8 e 14 de dezembro)

As relações passam por ajustes, verdades vêm à tona e muitos signos enxergam o amor sem filtros

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:00

Nesta semana entre os dias 8 e 14 de dezembro, a energia amorosa ganha intensidade e pede calma, honestidade e presença. Mal-entendidos podem surgir, mas também se dissipam com rapidez. A clareza chega aos poucos, revelando o que fortalece vínculos e o que só confunde. É um momento de resolver pendências internas e externas, escolher diálogos conscientes e evitar decisões por impulso. No fim, tudo converge para relações mais verdadeiras e alinhadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você pode se ver dividido entre confiança e insegurança. Pequenos ruídos tendem a parecer maiores do que são. Respire antes de reagir: nada do que surge agora define o futuro.

Dica cósmica: Filtre pensamentos exagerados, eles não contam a história real.

Touro: Questões envolvendo confiança ou intimidade podem incomodar mais do que o normal. Antes de tomar qualquer decisão, identifique se o incômodo vem do outro ou de um medo seu.

Dica cósmica: Evite conclusões precipitadas, o cenário muda rápido.

Gêmeos: O risco de atritos aumenta, especialmente por detalhes que normalmente passariam despercebidos. Não transforme tensão em verdade absoluta.

Dica cósmica: Leveza é sua aliada; não alimente dúvidas sem fundamento.

Câncer: A comunicação pode travar e trazer sensação de distância. Evite mergulhar em ansiedade — a semana melhora e conversas importantes fluem com mais naturalidade.

Dica cósmica: Foque no que é simples e direto.

Leão: Tensões amorosas podem surgir por diferenças de ritmo ou expectativas. Apesar disso, há espaço para conversas claras que aliviam o clima.

Dica cósmica: Espere o fim da semana para expor temas delicados.

Virgem: A chave do amor nesta semana é comunicação honesta, mas sem julgamentos. Fugir de conversas só aumenta a tensão.

Dica cósmica: Fale com o coração, não com o medo.

Libra: Você sente maior necessidade de se expressar e esclarecer pontos que ficaram nebulosos. A semana pede equilíbrio entre diálogo e autocuidado.

Dica cósmica: Não tente resolver tudo de uma vez.

Escorpião: A verdade emocional fica mais nítida. Você entende melhor o que espera de uma relação e o que já não quer aceitar. Evite reviver histórias antigas sem necessidade.

Dica cósmica: O passado só serve se trouxer clareza, não confusão.

Sagitário: Sua energia está alta e atrai atenção. Mas questões domésticas ou emocionais podem bater de frente com o ritmo acelerado. Ajuste expectativas ao longo da semana.

Dica cósmica: Use o diálogo como ponte, não como defesa.

Capricórnio: Notícias ou conversas inesperadas no amor podem mexer com suas certezas. Permita-se olhar para tudo com novos olhos antes de reagir.

Dica cósmica: Flexibilidade é tão estratégica quanto firmeza.

Aquário: Os primeiros dias podem trazer irritação ou sensação de desalinhamento, mas isso se resolve. Uma compreensão importante sobre vínculos próximos chega até você.

Dica cósmica: Não deixe pensamentos antigos guiar suas escolhas atuais.

Peixes: Confusões internas se dissipam e você entende melhor o que sente por alguém. Evite misturar intuição com receios antigos, eles contam histórias diferentes.