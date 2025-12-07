Acesse sua conta
As ilusões caem e a verdade aparece: veja o que cada signo vive no amor nesta semana (entre 8 e 14 de dezembro)

As relações passam por ajustes, verdades vêm à tona e muitos signos enxergam o amor sem filtros

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana entre os dias 8 e 14 de dezembro, a energia amorosa ganha intensidade e pede calma, honestidade e presença. Mal-entendidos podem surgir, mas também se dissipam com rapidez. A clareza chega aos poucos, revelando o que fortalece vínculos e o que só confunde. É um momento de resolver pendências internas e externas, escolher diálogos conscientes e evitar decisões por impulso. No fim, tudo converge para relações mais verdadeiras e alinhadas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você pode se ver dividido entre confiança e insegurança. Pequenos ruídos tendem a parecer maiores do que são. Respire antes de reagir: nada do que surge agora define o futuro.

Dica cósmica: Filtre pensamentos exagerados, eles não contam a história real.

Touro: Questões envolvendo confiança ou intimidade podem incomodar mais do que o normal. Antes de tomar qualquer decisão, identifique se o incômodo vem do outro ou de um medo seu.

Dica cósmica: Evite conclusões precipitadas, o cenário muda rápido.

Gêmeos: O risco de atritos aumenta, especialmente por detalhes que normalmente passariam despercebidos. Não transforme tensão em verdade absoluta.

Dica cósmica: Leveza é sua aliada; não alimente dúvidas sem fundamento.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: A comunicação pode travar e trazer sensação de distância. Evite mergulhar em ansiedade — a semana melhora e conversas importantes fluem com mais naturalidade.

Dica cósmica: Foque no que é simples e direto.

Leão: Tensões amorosas podem surgir por diferenças de ritmo ou expectativas. Apesar disso, há espaço para conversas claras que aliviam o clima.

Dica cósmica: Espere o fim da semana para expor temas delicados.

Virgem: A chave do amor nesta semana é comunicação honesta, mas sem julgamentos. Fugir de conversas só aumenta a tensão.

Dica cósmica: Fale com o coração, não com o medo.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Libra: Você sente maior necessidade de se expressar e esclarecer pontos que ficaram nebulosos. A semana pede equilíbrio entre diálogo e autocuidado.

Dica cósmica: Não tente resolver tudo de uma vez.

Escorpião: A verdade emocional fica mais nítida. Você entende melhor o que espera de uma relação e o que já não quer aceitar. Evite reviver histórias antigas sem necessidade.

Dica cósmica: O passado só serve se trouxer clareza, não confusão.

Sagitário: Sua energia está alta e atrai atenção. Mas questões domésticas ou emocionais podem bater de frente com o ritmo acelerado. Ajuste expectativas ao longo da semana.

Dica cósmica: Use o diálogo como ponte, não como defesa.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Notícias ou conversas inesperadas no amor podem mexer com suas certezas. Permita-se olhar para tudo com novos olhos antes de reagir.

Dica cósmica: Flexibilidade é tão estratégica quanto firmeza.

Aquário: Os primeiros dias podem trazer irritação ou sensação de desalinhamento, mas isso se resolve. Uma compreensão importante sobre vínculos próximos chega até você.

Dica cósmica: Não deixe pensamentos antigos guiar suas escolhas atuais.

Peixes: Confusões internas se dissipam e você entende melhor o que sente por alguém. Evite misturar intuição com receios antigos, eles contam histórias diferentes.

Dica cósmica: Prefira gestos concretos a suposições.

Tags:

Signo Amor Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

