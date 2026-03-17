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Ator de ‘Os Batutinhas’ abandona fama, doa bens e faz voto de pobreza após sucesso na infância

Ex-intérprete de Alfafa diz viver de forma simples com a esposa e os cinco filhos no interior dos EUA

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de março de 2026 às 12:39

Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas
Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas Crédito: Reprodução

Conhecido por viver Alfafa no clássico Os Batutinhas (1994), o ator Bug Hall surpreendeu ao revelar uma mudança radical de vida. Aos 40 anos, ele decidiu abrir mão da fortuna acumulada ao longo da carreira e adotou um estilo de vida simples, guiado pela fé e pela família.

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, o ex-ator mirim afirmou que fez voto de pobreza e se descreve como um “católico extremista”. A decisão marcou um rompimento definitivo com o estilo de vida ligado à fama em Hollywood.

Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas

Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas por Reprodução
Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas por Reprodução
Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas por Reprodução
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Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas por Reprodução
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Bug Hall, o Alfafa do filme Os Batutinhas por Reprodução

Após o sucesso ainda na infância, Bug Hall seguiu atuando em produções de cinema e televisão, mas não repetiu o mesmo destaque alcançado no início da carreira. Com o passar dos anos, ele optou por se afastar da indústria e buscar uma rotina mais reservada.

Atualmente, vive em uma fazenda no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, ao lado da esposa e dos cinco filhos. A rotina é baseada na simplicidade e na autonomia, com foco na vida familiar. Segundo ele, quando surge alguma necessidade financeira, a solução é aceitar trabalhos pontuais ou realizar serviços temporários.

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A decisão de deixar a atuação foi consolidada em 2020, após um episódio que ganhou repercussão, quando ele foi detido por posse de substâncias ilícitas. O ator afirmou que já estava sóbrio havia anos na época.

Além da mudança de estilo de vida, algumas declarações recentes de Bug Hall também geraram polêmica nas redes sociais, especialmente ao falar sobre educação e o papel dos filhos dentro da família. Apesar das críticas, ele mantém a posição de que escolheu um caminho alinhado às suas crenças.

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A trajetória do ex-ator chama atenção pelo contraste entre o sucesso precoce na televisão e a escolha por uma vida distante dos holofotes, marcada por simplicidade e valores religiosos.

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