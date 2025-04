CONVIVÊNCIA

Atriz da Globo fala de infância com Daniele e Diego Hypolito: 'Era bem puxado'

No ar em Vale Tudo, Alice Wegmann treinou ginástica olímpica com os irmãos: 'Fui muito estimulada por eles'

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de abril de 2025 às 12:35

Alice Wegmann compartilhou foto em que aparece com Daniele Hypolito Crédito: Reprodução

Alice Wegmann treinou ginástica olímpica com os irmãos Diego e Daniele Hypolito durante toda a infância. A informação foi revelada pelo atleta em uma conversa dentro da casa do Big Brother Brasil, da Globo. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz, que está no ar como Solange Duprat em Vale Tudo, relembrou a convivência com a dupla no Clube do Flamengo e comentou sobre a amizade que surgiu desde então.>

"Lembro de mim bem pequenininha chegando preguiçosa ao treino, e a Dany me pegando no colo para me botar na trave, me posicionar no solo... Eu fui muito estimulada por eles. Foram pessoas que eu admirei a minha vida inteira pela garra, pela insistência", disse Alice.>

"Ser atleta no Brasil é muito difícil, né? Não tem muito patrocínio, não tem incentivo. E Dany e Diego foram esportistas da vanguarda, precursores de muitas conquistas. Eles abriram caminho para muita gente. Sou muito grata pelo que fizeram por mim e pelo Brasil. Treinei com eles dos meus 3 aos 11 anos, sete horas por dia. Era bem puxado!", completou a atriz.>

No mês passado, Alice compartilhou uma foto, nas redes sociais, ao lado de Daniele, e chamou o registro de "relíquia". Ainda ao Extra, ela falou que tem "histórias maravilhosas" com os irmãos guardadas na memória.>

"Eu era criança e estava na praia com a minha mãe, a Dany e o Diego. Eles comentaram: "Ai, tia, a gente queria tanto voar de asa-delta!". Aí minha mãe falou: "Ah, eu conheço uma pessoa que faz o salto, vocês não querem ir?". Diego chegou lá em cima e disse: "Eu só vou se a Alice for". E aí eu fui, né (risos)? Com 9 anos, pulei de asa-delta por causa deles!", falou.>

A atriz também falou que, com o passar dos anos, a convivência com os atletas ficou menor. Mas que as respectivas mães seguem próximas. "A gente se encontra algumas vezes em eventos, minha mãe é bem próxima da mãe deles, é um afeto mútuo. São pessoas que eu adoraria ver assim que terminar o reality", disse.>