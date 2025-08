TENDÊNCIA

Balada com café: por que tanta gente está trocando a noite pela manhã?

Tendência internacional ganha força e transforma as festas em rituais saudáveis antes do expediente

Uma nova forma de curtir o tempo livre tem se popularizado em metrópoles pelo mundo: eventos que começam às 5h30 da manhã e terminam antes do horário comercial. >

Esses encontros antes do trabalho têm conquistado espaço por oferecer uma maneira leve e animada de dar início ao dia.>

Festa no nascer do sol

Entre os efeitos mais mencionados estão o bom humor, mais energia no trabalho e interações sociais mais leves, livres dos efeitos do álcool.>

A galera curte?

No lugar dos drinks, o cardápio oferece opções de café da manhã. A atmosfera, com luzes fortes e música eletrônica, lembra uma festa tradicional, mas com um foco diferente.>