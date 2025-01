QUAL A RELAÇÃO?

Beatriz Reis rebate comentários sobre usar biquíni fio-dental sendo virgem: 'Sou uma virgem antenada'

Apresentadora revelou no BBB 24 que nunca teve relações sexuais

Em conversa com Gil do Vigor, a ex-BBB garantiu que nunca teve relações sexuais, mesmo um ano após participar do reality. Bia revelou para todo o Brasil que é virgem durante seu confinamento no Big Brother Brasil 2024.