Belo e Viviane Araújo posam juntos em foto e levantam rumores de aproximação; veja

Belo e Viviane contracenam juntos em “Três Graças”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:43

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças'
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

Belo e Viviane Araújo viraram assunto nas redes sociais ao aparecerem juntos em uma selfie nos bastidores de “Três Graças”, nesta quinta-feira (5). A foto foi publicada por Miguel Falabella. Na imagem, também aparece o ator Marcos Palmeira.

Na foto, os quatro aparecem sorrindo. Belo e Viviane parecem bem à vontade no registro dos bastidores da trama. Falabella, que interpreta Kasper, compartilhou as gravações em que seu personagem interage com Consuelo (Viviane), Joaquim (Palmeira) e Misael (Belo). "Ê, Kasper, quem diria, acabou no Ferro Velho!", comentou na legenda.

Belo e Viviane Araújo

Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay
A atriz recusou convite para documentário sobre Belo, reforçando o distanciamento após o fim da relação por Marcelo Theobald
O pedido de casamento de Belo a Viviane teve palco de TV e ganhou forte repercussão nacional. por Reprodução/TV Globo
A reconexão profissional entre eles em “Três Graças” reacende o tema do relacionamento passado nas redes por Divulgação/Luiz Henrique
Viviane admitiu que o convite para contracenar com o ex foi “pegura-surpresa” e disse não saber dos detalhes inicialmente por Marcelo Theobald
A produção da novela tratou o encontro entre os dois com extrema cautela, consultando Belo antes de formalizar a participação de Viviane por Divulgação/Rogerio Resende
O término oficial da união ocorreu em 2007 quando Belo já cumpria regime semi-aberto por Divulgação/Marco Aurélio
Durante o relacionamento, Belo enfrentou prisão por associação ao tráfico e Viviane fez visitas enquanto o cantor estava detido por Divulgação/Marco Aurélio
O relacionamento virou parte da narrativa pública quando Belo revisitou sua história no documentário por Divulgação/Cristina Granato
1 de 9
Viviane Araújo e Belo mantiveram relacionamento entre 1998 e 2007, período amplamente comentado na mídia por Reprodução/Globoplay

Colegas de elenco e fãs elogiaram o talento dos artistas na imagem. “Essa foto tá tão pesada que nem carrega aqui", escreveu Augusto Madeira, que vive o porteiro Rivaldo no folhetim de Aguinaldo Silva. "Amores", elogiou Guthierry Sotero, intérprete de Júnior na novela das 9. "Viviane e Belo juntos, quem diria", comentou uma admiradora.

A primeira cena de Belo e Viviane juntos na novela gerou grande repercussão, especialmente porque os dois já tiveram um relacionamento na vida real, marcado por altos e baixos. Os dois se conheceram em 1998, quando o pagodeiro viu a modelo em uma revista, e ficaram juntos até 2007. O término aconteceu em meio a rumores de infidelidade, que foi confessada por Belo, mas reforçando que não teria sido Gracyanne Barbosa o pivô da separação.

Belo e Viviane ganharam os holofotes entre 2004 e 2006, enquanto o cantor cumpria pena por associação ao tráfico de drogas. Ela passava por revistas e levava comida ao presídio, relatando a experiência como um aprendizado, mas também vivenciou momentos tensos, incluindo a descoberta de traições nesse período.

Vale lembrar que o nome dos dois tomou conta das redes sociais, quando a emissora estava em trâmite de contratação de Viviane para interpretar Consuelo, amor do passado de Misael, interpretado por Belo. O capítulo em que os dois se reencontram a novela registrou média em torno de 21 pontos na Grande São Paulo, desempenho compatível com o atual cenário do horário nobre.

