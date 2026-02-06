NOVELA

Belo e Viviane Araújo posam juntos em foto e levantam rumores de aproximação; veja

Belo e Viviane contracenam juntos em “Três Graças”

Felipe Sena

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 18:43

Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' Crédito: Reprodução | TV Globo

Belo e Viviane Araújo viraram assunto nas redes sociais ao aparecerem juntos em uma selfie nos bastidores de “Três Graças”, nesta quinta-feira (5). A foto foi publicada por Miguel Falabella. Na imagem, também aparece o ator Marcos Palmeira.

Na foto, os quatro aparecem sorrindo. Belo e Viviane parecem bem à vontade no registro dos bastidores da trama. Falabella, que interpreta Kasper, compartilhou as gravações em que seu personagem interage com Consuelo (Viviane), Joaquim (Palmeira) e Misael (Belo). "Ê, Kasper, quem diria, acabou no Ferro Velho!", comentou na legenda.

Belo e Viviane Araújo 1 de 9

Colegas de elenco e fãs elogiaram o talento dos artistas na imagem. “Essa foto tá tão pesada que nem carrega aqui", escreveu Augusto Madeira, que vive o porteiro Rivaldo no folhetim de Aguinaldo Silva. "Amores", elogiou Guthierry Sotero, intérprete de Júnior na novela das 9. "Viviane e Belo juntos, quem diria", comentou uma admiradora.

A primeira cena de Belo e Viviane juntos na novela gerou grande repercussão, especialmente porque os dois já tiveram um relacionamento na vida real, marcado por altos e baixos. Os dois se conheceram em 1998, quando o pagodeiro viu a modelo em uma revista, e ficaram juntos até 2007. O término aconteceu em meio a rumores de infidelidade, que foi confessada por Belo, mas reforçando que não teria sido Gracyanne Barbosa o pivô da separação.

Belo e Viviane ganharam os holofotes entre 2004 e 2006, enquanto o cantor cumpria pena por associação ao tráfico de drogas. Ela passava por revistas e levava comida ao presídio, relatando a experiência como um aprendizado, mas também vivenciou momentos tensos, incluindo a descoberta de traições nesse período.