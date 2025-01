FOCADO

Caetano Veloso mostra rotina de preparação física para reta final de turnê com Maria Bethânia

O cantor baiano publicou um vídeo onde aparece se exercitando na academia Vila Forma, no Rio Vermelho, em Salvador

Os últimos shows da turnê, que celebra a parceria histórica entre os irmãos, começam no dia 8 de fevereiro, em Salvador, na Arena Fonte Nova. Após a capital baiana, as apresentações seguem para o Rio de Janeiro, no dia 15 de março, na Farmasi Arena, e encerram em Porto Alegre, no dia 22 de março, na Arena do Grêmio.