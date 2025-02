FAMOSOS

Camila Farani e Tula Tavares trocam acusações de violência doméstica; entenda a briga

As duas são mães de Lucca, que completa um ano em fevereiro

Fernanda Varela

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 13:26

Camila Farani e Tula Tavares Crédito: Reprodução

Famosa por ter sido jurada do programa Shark Tank Brasil, a empresária Camila Farani usou as redes sociais para revelar que foi vítima de violência doméstica por parte da ex-mulher, a consultora de moda Tula Tavares. Segundo o comunicado que ela publicou no seu Instagram, ela conseguiu uma medida protetiva há pouco mais de uma semana e a ex foi “foi retirada de casa”.>

Após a publicação, a consultora de moda se pronunciou. “Fui surpreendida com uma falsa acusação (...). A verdade é que eu era quem sofria violência física, moral, psicológica e patrimonial durante todo esse tempo”. Ela acrescentou ainda que está há 10 dias sem notícias do filho, Lucca, que completa 1 ano em fevereiro. “Relações acabam, mas tirar o filho de uma mãe que o gestou e ainda amamenta, à força, simplesmente para pôr fim a uma relação, é muito cruel”, escreveu.>

O processo sobre a guarda de Lucca corre em segredo de Justiça. >

De acordo com a defesa de Tula Tavares, ela é vítima de violência física, psicológica e patrimonial desde que Lucca tem 3 meses. O casal se separou no final de 2024.>

“Para Tula não era tão simples sair de casa com um bebê tão pequeno, ainda em fase de amamentação, motivo pelo qual não saía da casa do ex-casal, apesar de ser diariamente forçada a isso por Camila. Minutas de acordo foram trocadas entre os advogados, contudo, surpreendentemente, Camila se utilizou de uma medida protetiva para forçar a saída de Tula de casa”, afirmou a advogada de Tavares em entrevista à Marie Claire. Ainda segundo a defesa, a consultora de moda foi impedida de levar o filho.>

No dia seguinte, Tavares conseguiu duas decisões favoráveis para ter acesso à criança. “No entanto, Camila se furtou de cumprir as decisões e ficou desaparecida com Lucca por 10 dias, e Tula, todo esse tempo tentando ter notícias de seu filho, tirando leite em bombas de sucção para que o leite não secasse”, alega a advogada.>

Ainda segundo a defesa, Tavares denunciou a ex-mulher à polícia por crime de subtração de incapaz, depôs na Delegacia de Atendimento à Mulher e conseguiu uma medida protetiva em seu favor.>