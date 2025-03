FAMOSOS

Camila Pitanga relata angústia ao não conseguir sair de Paris após ameaça de bomba

Ela está acompanhada do pai, Antonio Pitanga, e do namorado

Camila Pitanga, de 47 anos, está assustada. A atriz, que está em Paris, na França, contou nesta sexta-feira (7) que não está conseguindo deixar o país. Ela, que está com familiares, quer deixar o país após a polícia local encontrar uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial. O artefato estava nos trilhos do trem com direção à estação Gare du Nord, a mais movimentada do país.>