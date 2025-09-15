FAMOSOS

Cantor famoso divulga lista de '10 regras' que família tem que seguir; veja

Justin Bieber fez publicação em meio a polêmicas envolvendo rumores de dependência química e crise em seu casamento

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:27

Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Justin Bieber surpreendeu ao compartilhar, nas redes sociais, uma lista com as 10 regras que, segundo ele, guiam sua família. A publicação, feita no último domingo (14), em seu perfil no X, acontece em m meio a polêmicas envolvendo rumores de dependência química e crise no seu casamento com a modelo, influenciadora e empresária Hailey Bieber, com quem tem um filho, Jack, de 1 ano.

Na postagem, o artista canadense destaca os princípios que chamou de "valores familiares". Eles abordam temas como espiritualidade, saúde, bem-estar e generosidade.

Veja:

"1) Valorizamos o descanso como adoração.

2) Valorizamos a longevidade e um ritmo de vida sustentável.

3) Valorizamos a qualidade e a excelência da produção.

4) Valorizamos a inovação e a superação da dor.

5) Valorizamos a saúde e o bem-estar físico como um ato de administração.

6) Valorizamos a sustentabilidade e a criação de produtos que servem à humanidade.

7 Valorizamos a servidão e fazer as pessoas sentirem que podem voar.

8) Valorizamos a generosidade e a generosidade em doar tempo, dinheiro e respeito às pessoas em nosso caminho.

9) Valorizamos a vida como uma dádiva e praticamos a gratidão diária pelo dia que nos foi dado.

10) Valorizamos os seres humanos e acreditamos em sua dignidade e valor eterno".

A equipe de Bieber já negou os rumores envolvendo a saúde do cantor e o uso de drogas pesadas, afirmando que as especulações "eram absolutamente falsas".

"O último ano tem sido muito transformador para ele, já que encerrou várias amizades próximas e relações profissionais que já não lhe serviam mais. É exaustivo e lamentável, e mostra que, apesar da verdade óbvia, as pessoas continuam comprometidas em manter narrativas negativas, sensacionalistas e prejudiciais", disse o porta-voz do artista ao site TMZ.

