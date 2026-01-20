Carta A Lua domina o Baralho Cigano desta terça (20 de janeiro): dia pede cautela e escuta emocional

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00
A carta que rege o Baralho Cigano nesta segunda-feira é A Lua. Ela simboliza emoções profundas, instabilidade momentânea e tudo aquilo que ainda não está totalmente claro. O dia pede atenção aos sentimentos, aos sinais sutis e às oscilações de humor que podem influenciar decisões importantes.
No campo emocional, A Lua indica sensibilidade ampliada. Relações podem passar por dúvidas, inseguranças ou mal-entendidos, especialmente se algo estiver sendo guardado em silêncio. O momento favorece conversas sinceras, mas sem confronto direto. Ouvir mais e reagir menos será fundamental.
Na vida prática, a carta alerta para confusões, ruídos de informação e interpretações equivocadas. Nem tudo é exatamente como parece agora. Evite decisões definitivas, contratos ou promessas importantes. O melhor caminho é observar, esperar e reunir mais dados antes de agir.
Espiritualmente, A Lua fala de intuição forte e sonhos reveladores. Sensações estranhas, pressentimentos e lembranças do passado podem surgir ao longo do dia. A orientação é confiar na percepção, mas sem se deixar dominar pelo medo ou pela ansiedade.
Mensagem do dia
Quando a Lua governa, a clareza vem com o tempo. Respeite seus sentimentos, observe os sinais e permita que as respostas apareçam no ritmo certo.