Casca de banana com vinagre: como usar a mistura para eliminar odores

Aprenda a transformar o que você jogaria fora em adubo e neutralizador de odores

  J
  Foto do(a) author(a) Agência Correio

  Agência Correio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:00

A combinação inesperada que vai mudar a sua rotina doméstica e a saúde das suas plantas
A combinação inesperada que vai mudar a sua rotina doméstica e a saúde das suas plantas Crédito: Freepik

A casca de banana, muitas vezes jogada fora sem pensar duas vezes, está se tornando a grande estrela da sustentabilidade doméstica. Quando unida ao vinagre branco, ela forma uma dupla imbatível, trazendo soluções simples e econômicas para o dia a dia. Prepare-se para conhecer os superpoderes dessa combinação que vai além da cozinha e atinge a limpeza e o cuidado com as plantas.

O preparo é incrivelmente fácil: basta bater a casca de banana no liquidificador com meio copo de vinagre branco. Essa mistura, que antes seria considerada apenas lixo orgânico, se transforma em um verdadeiro "coringa" para a casa, capaz de revitalizar a folhagem de suas plantas e ajudar a eliminar cheiros desagradáveis.

A seguir, você vai descobrir como essa alquimia caseira pode facilitar a sua rotina.

Neutralizador de odores

Além de um adubo poderoso, a mistura de casca de banana e vinagre também é ótima para combater odores desagradáveis. Ao colocar a solução em pequenos recipientes abertos, ela ajuda a neutralizar cheiros, especialmente perto da lixeira da cozinha. Assim, você tem uma alternativa natural e barata aos produtos industrializados.

A solução também pode ser usada para limpezas leves em superfícies que não são delicadas, reforçando sua versatilidade.

Fertilizante natural e potente

A casca de banana é rica em potássio, fósforo e cálcio. Esses nutrientes são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Quando batida com o vinagre, a mistura se torna ainda mais poderosa. O ácido acético do vinagre ajuda as plantas a absorverem melhor os nutrientes da casca.

Por causa disso, a solução se transforma em um adubo líquido que revitaliza as folhas, fortalece as hastes e ainda estimula flores mais bonitas e vibrantes. Para usar, dilua a mistura em água e regue suas plantas a cada quinze dias. Fique de olho no pH do solo para não exagerar.

Como preparar

Para fazer sua própria mistura, coloque uma casca de banana em um liquidificador. Adicione meio copo de vinagre branco e bata tudo até que a mistura fique lisa. Depois, é só armazenar em um pote de vidro.

  • Fertilizante: dilua em água e regue suas plantas a cada 15 dias.
  • Neutralizador de odores: deixe em locais com mau cheiro, como na cozinha.
  • Limpeza light: ideal para superfícies que precisam de uma limpeza leve e natural.

Dicas extras

Lembre-se de usar apenas o vinagre branco, pois é mais neutro e tem a acidez ideal para essas aplicações. Evite os vinagres culinários mais aromáticos, que não são tão eficazes para limpeza ou como fertilizante.

Dê atenção ao pH do solo, pois a mistura beneficia solos muito alcalinos. Por fim, use com moderação: a dose certa faz a diferença. Mantenha o intervalo quinzenal para adubação e evite acumular vapor de vinagre em ambientes fechados.

