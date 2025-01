FAMOSOS

Chay Suede abre o jogo sobre assistir pornografia: 'Canibaliza'

Ator disse que conversa sobre sexo com seus pais desde a adolescência

"A pornografia destruiu a sexualidade do homem, de uma geração inteira. Sou de 1992, internet discada. A banda larga veio para mim em 2003. Minha geração, talvez, foi a primeira que teve contato brutal com a pornografia. Estava ali o tempo todo. Muitas vezes, a gente baixava uma música e vinha um vídeo pornô junto. Pornografia é das piores coisas que se pode fazer com a vida sexual de alguém. Cada um faz o que quer da sua vida, mas eu, por experiência própria, não consumo pornografia há ano", disse ele em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast 'Conversa vai, conversa vem'.