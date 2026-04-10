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Chega de cansaço! O guia de 4 signos para renovar as energias para o final de semana (10 a 12 de abril)

Entenda como a 'limpeza energética' pode renovar suas forças

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:14

Signos e sinal do universo
Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a semana foi pesada e você sente que sua energia está no limite, respire fundo. O céu desta sexta-feira traz uma configuração de "limpeza produtiva" que é um bálsamo para quem busca equilíbrio. Para Leão, Touro, Virgem e Aquário, o foco hoje é o corpo e a mente. O Sol em Áries te empurra para o movimento, mas a Lua em Capricórnio avisa: sem disciplina e repouso, o motor pifa. É dia de tratar sua saúde com o mesmo rigor que você trata seus negócios.

Para os leoninos, a rotina pede ordem. Sabe aquele hábito que você sabe que te faz mal? Hoje é o dia perfeito para cortá-lo de vez. Pequenos gestos de cuidado, como melhorar a hidratação ou dormir uma hora mais cedo, terão um impacto gigante na sua disposição. Touro, por sua vez, precisa organizar os pensamentos e as crenças. A expansão que você deseja só virá quando você desapegar de ideias fixas que limitam seu crescimento pessoal.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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Virgem e Aquário vivem um momento de introspecção necessária. Virginianos, parem de gastar energia com projetos mirabolantes que não saem do papel e foquem em otimizar sua saúde física. Já os aquarianos devem respeitar o desejo de se isolar. Urano está preparando mudanças grandes para o seu signo em breve, e sua mente precisa de silêncio para processar tudo. Não se force a socializar se o seu corpo pede cama e um bom livro.

A "faxina" de hoje não é apenas física, é espiritual. Limpe sua mesa, mas também limpe sua agenda de compromissos que não agregam nada. O alívio que você procura virá da simplicidade. Ao subtrair o excesso de informação e de cobranças, você abre espaço para que a vitalidade de Marte em Áries flua sem bloqueios. Cuide do seu templo hoje para que ele tenha força para as batalhas de amanhã.

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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