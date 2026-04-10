ASTROLOGIA

Chega de cansaço! O guia de 4 signos para renovar as energias para o final de semana (10 a 12 de abril)

Entenda como a 'limpeza energética' pode renovar suas forças

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14:14

Signos e sinal do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Se a semana foi pesada e você sente que sua energia está no limite, respire fundo. O céu desta sexta-feira traz uma configuração de "limpeza produtiva" que é um bálsamo para quem busca equilíbrio. Para Leão, Touro, Virgem e Aquário, o foco hoje é o corpo e a mente. O Sol em Áries te empurra para o movimento, mas a Lua em Capricórnio avisa: sem disciplina e repouso, o motor pifa. É dia de tratar sua saúde com o mesmo rigor que você trata seus negócios.



Para os leoninos, a rotina pede ordem. Sabe aquele hábito que você sabe que te faz mal? Hoje é o dia perfeito para cortá-lo de vez. Pequenos gestos de cuidado, como melhorar a hidratação ou dormir uma hora mais cedo, terão um impacto gigante na sua disposição. Touro, por sua vez, precisa organizar os pensamentos e as crenças. A expansão que você deseja só virá quando você desapegar de ideias fixas que limitam seu crescimento pessoal.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Virgem e Aquário vivem um momento de introspecção necessária. Virginianos, parem de gastar energia com projetos mirabolantes que não saem do papel e foquem em otimizar sua saúde física. Já os aquarianos devem respeitar o desejo de se isolar. Urano está preparando mudanças grandes para o seu signo em breve, e sua mente precisa de silêncio para processar tudo. Não se force a socializar se o seu corpo pede cama e um bom livro.

