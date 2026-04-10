SAÚDE

Regininha Poltergeist revela rotina pós-internação e sonha com diploma: 'Evoluindo'

Ícone dos anos 90 detalha o dia a dia no CAPS e celebra os efeitos da medicação

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:10

Regininha Poltergeist Crédito: Reprodução

Regina de Oliveira Soares, conhecida como Regininha Poltergeist, de 55 anos, abriu o coração após passar por uma internação no Rio de Janeiro, a ex-atriz comentou sobre sua nova realidade em entrevista à revista Veja.

Atualmente, Regininha é acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Clarice Lispector, no Méier. A rotina é cheia de vida e atividades que ajudam a manter a mente no lugar. "Lá a gente tem aulas de horta, capoeira, música e biodança. Isso aumenta a autoestima de qualquer um", contou, visivelmente otimista com o progresso.

Regininha Poltergeist 1 de 19

Além das atividades terapêuticas, Regininha destacou a importância do suporte medicamentoso para controlar a ansiedade. Segundo ela, o tratamento trouxe um 'foco maior' para realizar suas tarefas e trouxe paz não só para ela, mas para todos que convivem ao seu lado.

"Me deu vontade de fazer as coisas de novo", desabafou, mostrando que o tratamento está devolvendo a ela o prazer pelas pequenas vitórias do dia a dia.

Se antes ela era vista nas ruas do Rio vendendo suas famosas empadas para garantir o sustento, hoje o negócio continua, mas de forma mais organizada, apenas por encomendas. E os planos para o futuro são ambiciosos, Regina está amadurecendo a ideia de entrar para a faculdade. Entre as opções, estão Psicologia e Enfermagem, áreas que dialogam diretamente com o cuidado ao próximo que ela tem vivenciado na pele.

Regininha Poltergeist não foi apenas um nome artístico; foi um fenômeno cultural. Descoberta por Fausto Fawcett no espetáculo Santa Clara Poltergeist, ela foi a inspiração para o hit 'Kátia Flávia' e brilhou em capas da Playboy e Sexy. Bailarina formada pelo Theatro Municipal, ela também marcou presença no humorístico Zorra Total e em filmes de Cacá Diegues.