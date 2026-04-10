ASTROLOGIA

O poder do desapego: O novo ciclo espiritual e astrológico que começa hoje (10 de abril) para todos os signos

A Lua Minguante em Capricórnio revela verdades ocultas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:18

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Prepare-se para um dia de revelações silenciosas. O céu de hoje não grita, ele sussurra. Com a Lua Minguante em um signo de Terra, as respostas que você tanto buscava no espiritual começam a ganhar formas práticas. Para Gêmeos e Peixes, a sensibilidade está aguçada, mas ela não vem como confusão, e sim como clareza. É aquele momento de "estalo" onde você finalmente entende por que certas coisas não deram certo no passado.



Gêmeos, existe uma tensão entre o que você fala e o que sente. O dia favorece o desapego de traumas e segredos que pesam na sua mochila emocional. Use a energia de Capricórnio para dar uma estrutura real às suas intuições. Já para Peixes, o foco está nas amizades. Você terá uma percepção clara de quem realmente torce por você e quem está apenas de passagem. Essa "seleção natural" pode doer um pouco, mas é o que vai garantir sua paz nos próximos meses.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

A reflexão do dia gira em torno da coragem de subtrair. Muitas vezes, pedimos ao universo novas oportunidades, mas nossas mãos estão cheias de coisas velhas. Hoje, a Lua Minguante te convida a abrir as mãos. Ao soltar o controle e as responsabilidades que não são suas, você se alinha com o fluxo da abundância. É um dia de fechar portais que já não levam a lugar nenhum.

