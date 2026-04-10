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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de abril de 2026 às 18:18
Prepare-se para um dia de revelações silenciosas. O céu de hoje não grita, ele sussurra. Com a Lua Minguante em um signo de Terra, as respostas que você tanto buscava no espiritual começam a ganhar formas práticas. Para Gêmeos e Peixes, a sensibilidade está aguçada, mas ela não vem como confusão, e sim como clareza. É aquele momento de "estalo" onde você finalmente entende por que certas coisas não deram certo no passado.
Gêmeos, existe uma tensão entre o que você fala e o que sente. O dia favorece o desapego de traumas e segredos que pesam na sua mochila emocional. Use a energia de Capricórnio para dar uma estrutura real às suas intuições. Já para Peixes, o foco está nas amizades. Você terá uma percepção clara de quem realmente torce por você e quem está apenas de passagem. Essa "seleção natural" pode doer um pouco, mas é o que vai garantir sua paz nos próximos meses.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
A reflexão do dia gira em torno da coragem de subtrair. Muitas vezes, pedimos ao universo novas oportunidades, mas nossas mãos estão cheias de coisas velhas. Hoje, a Lua Minguante te convida a abrir as mãos. Ao soltar o controle e as responsabilidades que não são suas, você se alinha com o fluxo da abundância. É um dia de fechar portais que já não levam a lugar nenhum.
Fique atento aos seus sonhos e aos sinais que aparecem em momentos de pausa. O universo está enviando clareza para que você comece a próxima semana com o pé direito. Não tenha pressa em agir; use esta sexta para planejar e limpar o terreno. Quando a Lua Nova em Áries chegar, você estará pronto para correr, mas hoje, a sabedoria está em saber exatamente onde você pisa.