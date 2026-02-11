Acesse sua conta
Choque de gerações: por que os empregadores não querem candidatos da Geração Z

Entenda o polêmico anúncio suíço e por que o choque entre gerações está mudando drasticamente a gestão atual

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:00

Descubra por que a exclusão da Geração Z nas vagas de emprego pode custar caro para o futuro dos seus negócios

Um anúncio de emprego na Suíça chocou a internet ao declarar que candidatos da Geração Z não eram bem-vindos em sua equipe. O caso da empresa Fit for Care expôs um estigma que vinha crescendo silenciosamente no mercado.

A polêmica revela um abismo entre o que os empresários tradicionais esperam e o que os jovens profissionais buscam hoje. Enquanto patrões pedem produtividade, os jovens exigem ambientes saudáveis e lideranças decentes.

Essa situação não é isolada e é construída com base na crença de “aprender apanhando”. A medida gera debates acerca da disponibilidade da mão de obra qualificada no mercado profissional no presente e no futuro.

Trabalho entre gerações

Acusações de falta de comprometimento

Muitos gestores apontam que os jovens são sensíveis demais e pedem flexibilidade em excesso para entregar pouco. No entanto, o aumento de faltas por doença esconde mudanças profundas no ritmo intenso e na pressão do trabalho.

A saúde mental deixou de ser apenas uma simples campanha de mural para se tornar uma exigência real de rotina. Os jovens preferem trocar de emprego a suportar ambientes tóxicos ou tarefas sem sentido.

O que a Geração Z realmente deseja

Na prática, esses profissionais buscam três pilares fundamentais para performar bem: clareza nas metas, autonomia nas decisões e feedback frequente. Eles fogem da microgestão e de modelos antigos baseados no controle.

Consequentemente, a figura do chefe distante perde espaço para a do mentor que orienta e reconhece as entregas. Liderança boa para eles é aquela que explica o porquê de cada decisão tomada e alinha todas as expectativas.

Em São Paulo, o mercado competitivo exige que as empresas treinem seus líderes para reduzir ruídos de comunicação. Ganhar no grito agora custa caro, pois aumenta a rotatividade e derruba a produtividade geral.

O desafio é criar ambientes onde os talentos consigam crescer e produzir sem precisar adoecer no processo.

