JORNALISMO

Christiane Pelajo relembra cobertura da morte de Marília Mendonça: "Não sabia quem era"

Jornalista conta bastidores da transmissão ao vivo e confessa surpresa com a tragédia

"Meu jornal ia das quatro às seis. Quatro e quinze, meu editor-chefe fala no meu ponto: 'Estão dizendo que a Marília Mendonça morreu'", contou Pelajo, explicando que foi pega de surpresa com a informação. Ela confessou que, naquele momento, desconhecia a artista: "Não me julguem, por favor, mas eu não sabia quem ela era. Um absurdo eu não saber, mas muita gente também não sabia, porque não é um estilo de música que escuto", disse.>

Durante a cobertura, a jornalista acompanhou a chegada das primeiras informações e a retirada dos corpos no local do acidente. "A primeira informação da assessoria dela, até hoje não consigo entender, foi de que ela já tinha sido tirada do avião", relatou. Ao observar as imagens, Pelajo percebeu um detalhe crucial: "Ela estava com uma roupa quadriculada muito marcante. Quando vi o resgate e a roupa vazou, percebi que poderia ser ela.">