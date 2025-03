SEM DIREITO

Ator critica falta de pagamento pela exibição de ‘Beleza Fatal’ na Band

Caio Blat critica a falta de legislação e remuneração para atores em produções que migram do streaming para a TV aberta

Em entrevista ao programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (11) pela TV Brasil, Blat expressou seu descontentamento, explicando que, apesar do grande sucesso da novela e sua enorme repercussão, os direitos autorais e a distribuição da produção estão fora do alcance dos atores. "Fizemos a novela para o streaming por um valor acordado para aqueles assinantes. Agora, eles negociam e vendem os direitos como bem entendem. E nós, os atores, não recebemos nada por isso", afirmou Blat.>