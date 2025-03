SAÚDE DELICADA

Após internação na UTI, internautas criticam Preta Gil por ‘exageros’ no Carnaval

A cantora foi criticada por se expor no Carnaval e ao mar, mas também recebe apoio de seus fãs

Desde o final de semana, Preta está sob observação médica, mas seu quadro é estável. Em um post no Instagram, a artista tranquilizou os fãs: “Amores, fiquem tranquilos! Estou sendo bem cuidada e em breve estarei em casa! Amo vocês”, escreveu. No entanto, a postagem gerou reações mistas, com muitos apontando que ela estaria se expondo demais ao público em um momento de recuperação.>

Alguns seguidores ficaram incomodados com a presença de Preta Gil no Carnaval e o fato dela ter ido ao mar logo após receber alta médica. "Desculpa... mas a pessoa com dreno entrar no mar foi demais, né?", comentou um seguidor. Outros também expressaram preocupação com a segurança da cantora, especialmente devido ao risco de contrair infecções no ambiente festivo, que concentra grande aglomeração de pessoas. "Para quem passou pelo que passou, achei muito recente essa exposição dela, não só no Carnaval, mas também no mergulho no mar", observou outra internauta.>