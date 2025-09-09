Cineasta baiana prepara documentário inédito em homenagem a Angela Ro Ro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:50
A cineasta baiana Liliane Mutti está preparando um documentário inédito em homenagem à cantora Angela Ro Ro, que faleceu nesta segunda-feira (8), após uma parada cardíaca decorrente de um procedimento cirúrgico.
Produção do Canal Curta, a obra está em fase de finalização e resgatará a história da cantora carioca, com registros e depoimentos inéditos, incluindo shows recém-gravados. A previsão é que o filme, intitulado “Angela Ro Ro”, seja lançado em 2026.
A vida de Angela Ro Ro
“Uma vez ela me mandou um áudio no meu aniversário. Eu retornei ligando pra ela. Aí durante a conversa, perguntou se eu não queria fazer um filme sobre ela. Ela falou que tinha pensado em fazer um livro, mas que tinha preguiça. Brinquei com ela: “então já estamos fazendo (…) Ela me dirigia, dizia o que eu tinha que fazer, me dava várias ordens. Fizemos um meta-filme. Ela é a protagonista da própria história, eu sou apenas fluxo. Ela conta a história da vida dela do jeito que queria contar” contou Liliane, ao jornal O Globo.