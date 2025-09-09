MEMÓRIA

Cineasta baiana prepara documentário inédito em homenagem a Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira (8) e recebeu inúmeras homenagens Brasil afora

“Uma vez ela me mandou um áudio no meu aniversário. Eu retornei ligando pra ela. Aí durante a conversa, perguntou se eu não queria fazer um filme sobre ela. Ela falou que tinha pensado em fazer um livro, mas que tinha preguiça. Brinquei com ela: “então já estamos fazendo (…) Ela me dirigia, dizia o que eu tinha que fazer, me dava várias ordens. Fizemos um meta-filme. Ela é a protagonista da própria história, eu sou apenas fluxo. Ela conta a história da vida dela do jeito que queria contar” contou Liliane, ao jornal O Globo.