Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cineasta baiana prepara documentário inédito em homenagem a Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira (8) e recebeu inúmeras homenagens Brasil afora

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:50

Liliane Mutti e Angela Ro Ro
Liliane Mutti e Angela Ro Ro Crédito: Reprodução

A cineasta baiana Liliane Mutti está preparando um documentário inédito em homenagem à cantora Angela Ro Ro, que faleceu nesta segunda-feira (8), após uma parada cardíaca decorrente de um procedimento cirúrgico.

Produção do Canal Curta, a obra está em fase de finalização e resgatará a história da cantora carioca, com registros e depoimentos inéditos, incluindo shows recém-gravados. A previsão é que o filme, intitulado “Angela Ro Ro”, seja lançado em 2026.

A vida de Angela Ro Ro

Angela era conhecida por shows intensos, cheios de emoção e ironia por Reprodução
Aos 5 anos, já estudava piano clássico e se inspirava em Elis, Maysa e Ella Fitzgerald por Reprodução
Tocou gaita no álbum Transa de Caetano Veloso, ampliando sua visibilidade por Reprodução
Com sua voz única e estilo autêntico, Angela se tornou referência da música brasileira por Reprodução
Zizi Possi e Angela Ro Ro, apontadas como casal pela impressa da época por Reprodução
Seus romances e experiências pessoais influenciaram letras intensas e profundas por Reprodução
Capa do álbum de Angela Ro Ro "Escândalo!" por Reprodução
Jonal da época fala sobre suposta briga entre Zizi Posse e Angela Ro Ro por Reprodução/Facebook
Álbum homônimo e o clássico Amor, Meu Grande Amor lançam Angela na MPB por Reprodução
Maria Bethânia, Angela Ro Ro e Alcione por Reprodução
Angela Ro Ro deixa um legado que atravessa gerações e continua inspirando artistas por Reprodução
1 de 11
Angela era conhecida por shows intensos, cheios de emoção e ironia por Reprodução

“Uma vez ela me mandou um áudio no meu aniversário. Eu retornei ligando pra ela. Aí durante a conversa, perguntou se eu não queria fazer um filme sobre ela. Ela falou que tinha pensado em fazer um livro, mas que tinha preguiça. Brinquei com ela: “então já estamos fazendo (…) Ela me dirigia, dizia o que eu tinha que fazer, me dava várias ordens. Fizemos um meta-filme. Ela é a protagonista da própria história, eu sou apenas fluxo. Ela conta a história da vida dela do jeito que queria contar” contou Liliane, ao jornal O Globo.

Leia mais em Alô Alô Bahia. 

Leia mais

Imagem - 'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

Imagem - Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Imagem - Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero: 'Nova energia'

Mais recentes

Imagem - Mulher envolvida em polêmica com Iza e Yuri Lima se pronuncia

Mulher envolvida em polêmica com Iza e Yuri Lima se pronuncia
Imagem - 'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia
Imagem - Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

Camila Oliveira explica que precisou se afastar do 'Jornal da Manhã' por risco de câncer

MAIS LIDAS

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
01

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
02

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais