'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

Nova temporada do programa estreia nesta quarta (10) com participantes acima de 50 anos

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:36

Klebber Toledo e Camila Queiroz
Klebber Toledo e Camila Queiroz Crédito: Reprodução

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia nesta quarta-feira (10/9) na Netflix. Intitulada Nunca é Tarde, a edição reúne solteiros com mais de 50 anos em busca de um novo amor. Em entrevista ao Metrópoles, os apresentadores Klebber Toledo e Camila Queiroz se mostraram otimistas (ou animados) com a possibilidade de uma temporada com participantes LGBT+.

“A gente sempre fala sobre o nosso formato. Vamos pensar nisso”, disse Klebber. Camila completou: “Essa pauta ainda não caiu da nossa vida”.

Casamento às Cegas

Casamento às Cegas por Reprodução
Casamento às Cegas por Reprodução
Casamento às Cegas por Reprodução
Casamento às Cegas por Reprodução
1 de 4
Casamento às Cegas por Reprodução

Leia matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO 24H.

