'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 22:36
A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia nesta quarta-feira (10/9) na Netflix. Intitulada Nunca é Tarde, a edição reúne solteiros com mais de 50 anos em busca de um novo amor. Em entrevista ao Metrópoles, os apresentadores Klebber Toledo e Camila Queiroz se mostraram otimistas (ou animados) com a possibilidade de uma temporada com participantes LGBT+.
“A gente sempre fala sobre o nosso formato. Vamos pensar nisso”, disse Klebber. Camila completou: “Essa pauta ainda não caiu da nossa vida”.
