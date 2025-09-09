REALITY SHOW

'Casamento às Cegas' terá versão LGBT? Apresentadores falam sobre ideia

Nova temporada do programa estreia nesta quarta (10) com participantes acima de 50 anos

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil estreia nesta quarta-feira (10/9) na Netflix. Intitulada Nunca é Tarde, a edição reúne solteiros com mais de 50 anos em busca de um novo amor. Em entrevista ao Metrópoles, os apresentadores Klebber Toledo e Camila Queiroz se mostraram otimistas (ou animados) com a possibilidade de uma temporada com participantes LGBT+.